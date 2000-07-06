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Раздел: Культура  
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Селин Дион появилась на публике в странной одежде

Селин Дион появилась на публике в странной одежде Новые образы певицы не всегда понятные её поклонникам.

Селин Дион в последнее время все чаще появляется в прессе как "икона моды": так, в прошлом году звезду назвали "модным прорывом года", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Бiльше.

А сейчас она продолжает подтверждать это звание, хотя поклонники не способны понять ее образы.

Так, на днях папарацци подловили Селин в мешковатых брюках от Isabel Marant, которые дополнила плащом и боди из этой же коллекции.

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"Изюминкой" образа стали золотистые "челноки" и солнцезащитные очки.

Селин Дион появилась на публике в странной одежде
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 Теги: Селин Дион, фото

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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