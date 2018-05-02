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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье

Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье Это уже не первый подобный снимок в инстаграме знаменитости.

Знаменитая американская телезвезда, актриса и светская львица Ким Кардашьян, также известная как "обладательница самой шикарной попы", поделилась эротичным снимком, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на U-News.

Звезда позирует на камеру в сером нижнем белье, которое идеально подчеркивает ее пышные формы.

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Фото опубликовано на страничке модели в Instagram.

Ким Кардашьян показала фотографию в нижнем белье
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 Теги: Ким Кардашьян, фото

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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