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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая поделилась фото без макияжа

Катя Осадчая поделилась фото без макияжаКатерина Осадчая поделилась с читателями своего микроблога размышлениями на тему быстротечности времени.

Она призналась, что для нее с наступлением лета время начало двигаться быстрее – уже две недели позади, а она планирует успеть очень много, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

В качестве иллюстрации к посту она разместила красивый фотоснимок, на котором запечатлена во время отдыха в саду.

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Подписчики знаменитости отметили, что без макияжа и прически, теледива выглядит не менее привлекательно, чем в привычном образе гламурной красавицы.
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 Теги: Катя Осадчая, без макияжа

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Сегодня, 10:12 » Автор: Алена Шимко
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