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Ирина Шейк поделилась соблазнительными снимками
Известная модель поделилась с подписчиками в сети Инстаграм очередной порцией провокационных снимков.
Одна любовь и восхищение отправились в адрес соблазнительной Ирины Шейк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕТА.
Фанаты не уставали писать слова восхищения, "прекрасная, шикарная, самая красивая". В прочем такую реакцию можно было ожидать, ведь 32-летняя модель прекрасно выглядит и давно стала любимицей миллионов благодаря своей натуральной ничем не испорченной внешности, да и не только.
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"Роскошная", "Королева", "Куколка"- продолжали восхищенные поклонники.
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