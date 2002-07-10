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Раздел: Культура  
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Ирина Шейк поделилась соблазнительными снимками

Ирина Шейк поделилась соблазнительными снимками
Известная модель поделилась с подписчиками в сети Инстаграм очередной порцией провокационных снимков.

Одна любовь и восхищение отправились в адрес соблазнительной Ирины Шейк, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕТА.

Фанаты не уставали писать слова восхищения, "прекрасная, шикарная, самая красивая". В прочем такую реакцию можно было ожидать, ведь 32-летняя модель прекрасно выглядит и давно стала любимицей миллионов благодаря своей натуральной ничем не испорченной внешности, да и не только.

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"Роскошная", "Королева", "Куколка"- продолжали восхищенные поклонники.
Ирина Шейк поделилась соблазнительными снимками
Ирина Шейк поделилась соблазнительными снимками
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 Теги: Ирина Шейк, фото

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Сегодня, 13:25 » Автор: Алена Шимко
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