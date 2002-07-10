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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко порадовала пикантным селфи

Регина Тодоренко порадовала пикантным селфиПоклонникам понравилось селфи Тодоренко.

Экс-ведущая "Орла и решки" Регина Тодоренко, которая недавно показала фото в полуголом виде, поделилась новым пикантным снимком, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Телеведущая разместила в своем Instagram фото, на котором позирует в бикини и с мороженым в руках.

В подписи к снимку Регина рассказывает о самом вкусном лакомстве, которое она когда-либо ела, но внимание поклонников больше привлекла грудь Тодоренко.

Регина Тодоренко порадовала пикантным селфи


sasasmirnov8938 Сисюльки клас)

gritsenko6338 я смотрел не на мороженное

pollardi_boudoir Аппетитно.

misshustin О , черешни .

antohaermolaeff Регина какой размер)

guybogdan4ik какие красивые глаза

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s_belan85 Боже,Регина!Фото специально для мужчин!))

susli4ka_12 Регина, ты великолепна
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 Теги: Регина Тодоренко, селфи

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Сегодня, 16:48 » Автор: Анна Мартынова
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