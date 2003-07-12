Раздел: Культура
Эмили Ратаковски показала свое обручальное кольцо
Со времени бракосочетания Эмили Ратаковски прошло 4 месяца.
Американская модель Эмили Ратаковски впервые вблизи показала свое обручальное кольцо, которое ей подарил Себастьян Бир-Маклард на помолвку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В конце февраля 2018 года Эмили Ратаковски огорошила поклонников неожиданной новостью о браке с актером и продюсером Себастьяном Бор-Маклардом. До замужества пара провстречалась всего несколько недель, что немножко шокировало подписчиков звезды. Кроме этого, супермодель отказалась от традиционного белого платья, одев на скромную церемонию стильный костюм от Zara.
Теперь модель решила впервые показать перстень, который Себастьян Бир-Маклард подарил ей на помолвку. Ювелирное изделие с двумя крупными бриллиантами Эмили носит с золотым обручальным кольцом.
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Стоит отметить, что сама Эмили Ратаковски рассказывала: большинство сторонников делали ставки на то, что ее брак выдержит всего несколько недель. Однако пара до сих пор вместе, а их отношения становятся все крепче. Да, звезды уже приобрели совместное жилье и активно путешествуют, демонстрируя семейную идиллию.
Американская модель Эмили Ратаковски впервые вблизи показала свое обручальное кольцо, которое ей подарил Себастьян Бир-Маклард на помолвку.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
В конце февраля 2018 года Эмили Ратаковски огорошила поклонников неожиданной новостью о браке с актером и продюсером Себастьяном Бор-Маклардом. До замужества пара провстречалась всего несколько недель, что немножко шокировало подписчиков звезды. Кроме этого, супермодель отказалась от традиционного белого платья, одев на скромную церемонию стильный костюм от Zara.
Теперь модель решила впервые показать перстень, который Себастьян Бир-Маклард подарил ей на помолвку. Ювелирное изделие с двумя крупными бриллиантами Эмили носит с золотым обручальным кольцом.
Читайте также: Светлана Лобода показала обручальное кольцо
Стоит отметить, что сама Эмили Ратаковски рассказывала: большинство сторонников делали ставки на то, что ее брак выдержит всего несколько недель. Однако пара до сих пор вместе, а их отношения становятся все крепче. Да, звезды уже приобрели совместное жилье и активно путешествуют, демонстрируя семейную идиллию.
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