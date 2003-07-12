Раздел: Культура
Известная модель выступила против бодишейминга
На снимке женщина изображена 2 недели спустя родов.
Супермодель и "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол в середине июня родила мальчика и всего через 12 дней "засветилась" в бикини на одном из пляжей Бразилии. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
После того, как фанаты модели увидели эти снимки, они тут же накинулись на нее с жестокой критикой.
Однако сама Кэндис Свейнпол достойно ответила фоловерам в Instagram stories.
"Это я через 12 дней после рождения моего сына. Если вы хотите сказать что-то плохое, подумайте еще раз. Мне не стыдно показать свое тело, я горжусь им. Я вынашивала сына 9 месяцев и думаю, что заслужила иметь небольшой животик. Или это все потому, что я модель? Поймите, мы такие же люди, и тоже хотим наслаждаться пляжным отдыхом. Я не буду прятать живот только потому, что у некоторых людей нереалистичные представления о стандартах красоты. Общество порой бывает таким жестоким… Люди, давайте будем добрее друг к другу!" - написала она.
Читайте также: Известная украинская певица выступила в оригинальном наряде
Подчеркнем, модель поддержали некоторые публичные личности.
В частности, в своих Instagram-Stories модель Эльза Госк также осудила бодишейминг.
Кроме того, Кэндис поддержала и Ирина Шейк.
Супермодель и "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол в середине июня родила мальчика и всего через 12 дней "засветилась" в бикини на одном из пляжей Бразилии. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
После того, как фанаты модели увидели эти снимки, они тут же накинулись на нее с жестокой критикой.
Однако сама Кэндис Свейнпол достойно ответила фоловерам в Instagram stories.
"Это я через 12 дней после рождения моего сына. Если вы хотите сказать что-то плохое, подумайте еще раз. Мне не стыдно показать свое тело, я горжусь им. Я вынашивала сына 9 месяцев и думаю, что заслужила иметь небольшой животик. Или это все потому, что я модель? Поймите, мы такие же люди, и тоже хотим наслаждаться пляжным отдыхом. Я не буду прятать живот только потому, что у некоторых людей нереалистичные представления о стандартах красоты. Общество порой бывает таким жестоким… Люди, давайте будем добрее друг к другу!" - написала она.
Читайте также: Известная украинская певица выступила в оригинальном наряде
Подчеркнем, модель поддержали некоторые публичные личности.
В частности, в своих Instagram-Stories модель Эльза Госк также осудила бодишейминг.
Кроме того, Кэндис поддержала и Ирина Шейк.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
592
0
Также советуем посмотреть
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
- Полякам не обійтися без українців
- «Протестные настроения» в РФ изобразили на новой карикатуре
- Польща – Україна: деякі роздуми
- Сеть насмешило «нежное» фото Путина на Валааме
- Почему Кремль боится слогана «Слава Украине»
- «Евробляхеры» и дождь
- Пицца в помощь: девушка придумала забавный способ сообщить о беременности
- Битва за «бляхи»
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост
- Массовый психоз в России
- «В ядах – не новичок»: свежая карикатура на скандал вокруг России
- Возврат Крыма и Донбасса – вопрос не одного года
- Штаб ООС рассказал о текущей ситуации на Донбассе
- Элита: украинский чиновник повеселил ковром посреди села
- И смех, и грех: создан надувной матрас для ценителей черного юмора
Оставьте свой комментарий