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Раздел: Культура  
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Известная модель выступила против бодишейминга

Известная модель выступила против бодишеймингаНа снимке женщина изображена 2 недели спустя родов.

Супермодель и "ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол в середине июня родила мальчика и всего через 12 дней "засветилась" в бикини на одном из пляжей Бразилии. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

После того, как фанаты модели увидели эти снимки, они тут же накинулись на нее с жестокой критикой.

Однако сама Кэндис Свейнпол достойно ответила фоловерам в Instagram stories.

"Это я через 12 дней после рождения моего сына. Если вы хотите сказать что-то плохое, подумайте еще раз. Мне не стыдно показать свое тело, я горжусь им. Я вынашивала сына 9 месяцев и думаю, что заслужила иметь небольшой животик. Или это все потому, что я модель? Поймите, мы такие же люди, и тоже хотим наслаждаться пляжным отдыхом. Я не буду прятать живот только потому, что у некоторых людей нереалистичные представления о стандартах красоты. Общество порой бывает таким жестоким… Люди, давайте будем добрее друг к другу!" - написала она.

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Подчеркнем, модель поддержали некоторые публичные личности.

В частности, в своих Instagram-Stories модель Эльза Госк также осудила бодишейминг.

Кроме того, Кэндис поддержала и Ирина Шейк.
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 Теги: модель, бодишейминг, фигура

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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