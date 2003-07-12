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Раздел: Культура  
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Участник группы Gorillaz госпитализирован после падения со сцены

Участник группы Gorillaz госпитализирован после падения со сценыТравмы исполнителя достаточно серьезны.

Необычный инцидент стал настоящим шоком для фан-зоны, которая буквально охнула от неожиданности. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

8 июля госпитализирован в одну из клиник Дании участник известной группы «Gorillaz». Музыкант Терен Джонс получил травмы. Инцидент произошел во время выступления на сцене. Мужчина не рассчитал траектории своих танцев на возвышенности и не смог удержаться на ногах. Фестивале Roskilde проходил с участием популярной группы и исполнением песни Clint Eastwood. Фанаты обеспокоены состоянием своего кумира, но помочь чем-либо никто пока ему не может. 45-летний американский рэпер обзавелся синяками и ссадинами, которые теперь украшают его облик.

Более подробную клиническую картину повреждений не раскрывает специалист медицинской клиники. Будет ли репер ночевать в учреждении, покажет результат предварительного осмотра и сдачи анализов, от чего уже успел отказаться эпатажный музыкант.

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Напомним, что «Gorillaz» это британская виртуальная группа, созданная в 1998 году Деймоном Албарном и Джейми Хьюлеттом. Проект включает в себя обширную вымышленную вселенную, окружающую саму «виртуальную группу», состоящую из четырёх анимационных участников: 2D, Мёрдока Никкалса, Нудл и Рассела Хоббса.
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 Теги: Gorillaz, группа, падение

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Сегодня, 21:44 » Автор: Едгар Букмирза
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