Раздел: Культура
Против Тимати и Крида завели дело
Дело против артистов решили завести, так как они не пришли к участковому.
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и певец Егор Крид (Булаткин) стали фигурантами дела из-за инцидента с заблокированным движением на московской улице.
Об этом сообщают правоохранительные органы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
По данным издания, замначальника отдела МВД по Тверскому району Москвы Сергей Никитин взял дело под личный контроль. В рамках дела артисты якобы обвиняются по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
«Дни.ру» утверждают, что в ночь на 21 июня из-за Тимати и Крида было полностью блокировано движение на улице Большая Дмитровка. Артисты забрались на крышу внедорожника и под громкую музыку исполнили несколько песен. На улице собралось множество поклонников, которые мешали движению машин.
Читайте также: На двух участников акции в Москве завели уголовное дело
Издание отмечает, что дело против артистов решили завести, так как они не пришли к участковому, который вызвал их для дачи разъяснений.
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и певец Егор Крид (Булаткин) стали фигурантами дела из-за инцидента с заблокированным движением на московской улице.
Об этом сообщают правоохранительные органы, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РАМБЛЕР.
По данным издания, замначальника отдела МВД по Тверскому району Москвы Сергей Никитин взял дело под личный контроль. В рамках дела артисты якобы обвиняются по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
«Дни.ру» утверждают, что в ночь на 21 июня из-за Тимати и Крида было полностью блокировано движение на улице Большая Дмитровка. Артисты забрались на крышу внедорожника и под громкую музыку исполнили несколько песен. На улице собралось множество поклонников, которые мешали движению машин.
Читайте также: На двух участников акции в Москве завели уголовное дело
Издание отмечает, что дело против артистов решили завести, так как они не пришли к участковому, который вызвал их для дачи разъяснений.
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