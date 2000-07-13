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Против Тимати и Крида завели дело

Против Тимати и Крида завели дело

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Популярного российского певца госпитализировали в Москве У Тимати нет острых проблем со здоровьем, артист находится на плановом обследовании.