Раздел: Культура
Рита Ора поделилась фотографией в откровенном наряде
Певица опубликовала снимок в социальной сети.
Британская поп-звезда неоднократно удивляла поклонников откровенными снимками. Ведь исполнительница хита «Anywhere» регулярно занимается спортом, поэтому не упускает возможность похвастаться соблазнительными формами. Недавно Рита Ора прибыла в Монако, где по-прежнему проводит отпуск, будучи в окружении семьи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Популярная блондинка блистала в многочисленных бикини, а также актуальных сдельных купальниках. Тем не менее, не только британка произвела настоящий фурор. Ведь мать знаменитости также похвасталась потрясающей фигурой, надев откровенный пляжный аутфит.
Кстати, сегодня звезда сцены продолжила интриговать поклонников. Выяснилось, что Рита опубликовала пикантное фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном кружевном комбидрессе. Наряд насыщенного красного оттенка позволил подчеркнуть тон кожи исполнительницы. Кроме того британка использовала матовую помаду в тон, а также стильное ожерелье. Примечательно, что поклонники высоко оценили фигуру поп-дивы, написав множество позитивных комментариев.
Однако секрет столь потрясающей внешности заключается не только в регулярных тренировках знаменитости. По словам самой исполнительницы, ей удалось унаследовать хорошие гены. Ведь мать 27-летней Риты никогда не придерживалась ограничений в питании, а также не является сторонницей физических упражнений. Однако Вера все еще может составить конкуренцию не только собственным ровесницам, но и подругам наследницы.
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Тем не менее, не все поклонники Риты ободряют откровенные фото. Ведь многие почитатели творчества исполнительницы уверены, что для демонстрации вокальных данных необязательно позировать в нижнем белье.
Британская поп-звезда неоднократно удивляла поклонников откровенными снимками. Ведь исполнительница хита «Anywhere» регулярно занимается спортом, поэтому не упускает возможность похвастаться соблазнительными формами. Недавно Рита Ора прибыла в Монако, где по-прежнему проводит отпуск, будучи в окружении семьи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Популярная блондинка блистала в многочисленных бикини, а также актуальных сдельных купальниках. Тем не менее, не только британка произвела настоящий фурор. Ведь мать знаменитости также похвасталась потрясающей фигурой, надев откровенный пляжный аутфит.
Кстати, сегодня звезда сцены продолжила интриговать поклонников. Выяснилось, что Рита опубликовала пикантное фото на своей странице в социальной сети Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном кружевном комбидрессе. Наряд насыщенного красного оттенка позволил подчеркнуть тон кожи исполнительницы. Кроме того британка использовала матовую помаду в тон, а также стильное ожерелье. Примечательно, что поклонники высоко оценили фигуру поп-дивы, написав множество позитивных комментариев.
Однако секрет столь потрясающей внешности заключается не только в регулярных тренировках знаменитости. По словам самой исполнительницы, ей удалось унаследовать хорошие гены. Ведь мать 27-летней Риты никогда не придерживалась ограничений в питании, а также не является сторонницей физических упражнений. Однако Вера все еще может составить конкуренцию не только собственным ровесницам, но и подругам наследницы.
Читайте также: Кайли Дженнер признали одной из богатейших женщин мира
Тем не менее, не все поклонники Риты ободряют откровенные фото. Ведь многие почитатели творчества исполнительницы уверены, что для демонстрации вокальных данных необязательно позировать в нижнем белье.
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