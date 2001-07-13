Раздел: Культура
Катя Осадчая испытала омолаживающие инъекции для лица
Ведущая призналась, что это ее первый опыт проведения подобных процедур.
Украинская телеведущая заговорила об инъекциях красоты и более того призналась, что и сама прибегает к омолаживающим процедурам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Осадчая опубликовала в личном блоге Инстаграма фото, под которым и написала о том, что как бы она не отвергала разного рода манипуляции и процедуры которые включают в себя инъекции, после 30 это стало просто неизбежным и очень необходимым для поддержания молодости и свежести.
Да и профессия обязывает ее всегда быть в отличной форме, а лицо вообще является ее визиткой в мир телевидения. Ведущая уже довольно компетентна в данном вопросе и решила, что и для ее поклонников эта информация тоже станет полезной.
Конечно, в след за таким провокационным постом последовали и критика и разногласия между поклонниками.
Многие приветствуют такие процедуры и убеждены, что проще сделать профилактику, тем самым отложить процесс старения на какое то время, чем потом страдать от собственных несовершенств и недовольства собой.
Читайте также: Кайли Дженнер признали одной из богатейших женщин мира
Недоброжелатели в свою очередь пытались развести негатив в ленте, высказывая свое недовольство и нагнетая обстановку среди фанатов звезды. Но фолловеры быстро утихомирили негативно настроенных, попросив придержать свое мнение при себе.
Украинская телеведущая заговорила об инъекциях красоты и более того призналась, что и сама прибегает к омолаживающим процедурам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Осадчая опубликовала в личном блоге Инстаграма фото, под которым и написала о том, что как бы она не отвергала разного рода манипуляции и процедуры которые включают в себя инъекции, после 30 это стало просто неизбежным и очень необходимым для поддержания молодости и свежести.
Да и профессия обязывает ее всегда быть в отличной форме, а лицо вообще является ее визиткой в мир телевидения. Ведущая уже довольно компетентна в данном вопросе и решила, что и для ее поклонников эта информация тоже станет полезной.
Конечно, в след за таким провокационным постом последовали и критика и разногласия между поклонниками.
Многие приветствуют такие процедуры и убеждены, что проще сделать профилактику, тем самым отложить процесс старения на какое то время, чем потом страдать от собственных несовершенств и недовольства собой.
Читайте также: Кайли Дженнер признали одной из богатейших женщин мира
Недоброжелатели в свою очередь пытались развести негатив в ленте, высказывая свое недовольство и нагнетая обстановку среди фанатов звезды. Но фолловеры быстро утихомирили негативно настроенных, попросив придержать свое мнение при себе.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
269
0
Также советуем посмотреть
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
- Лучше бы санкций не было: в Бельгии рассказали, когда санкции с РФ могут снять
- Сельский «гламур» в подборке уморительных фоток
- Порошенко напомнил в НАТО о Будапештском меморандуме
- Прикольные фотки людей, для которых «пятница 13-е» уже наступила
- Забавные девушки, готовые всегда над собой посмеяться
- «Больше так не делай»: самые смешные заявления Трампа на саммите НАТО
- Хорватские футболисты на радостях «уронили» фотографа
- Есть ли у Украины будущее без транша МВФ
- Эксперимент установил предварительную причину взрыва миномета Молот
- Про професійну доброчесність
- Поющая собака покорила судей талант-шоу
- Каждый третий украинец высказался за замораживание конфликта на Донбассе
- Українці, підтримаємо хорватів
- В Канаде девушка перепутала Nissan с Infinity и случайно угнала авто
- Яким чином повернути українців окупованих територій
- Народные гуляния в «ДНР» подняли на смех
- Полякам не обійтися без українців
- «Протестные настроения» в РФ изобразили на новой карикатуре
- Польща – Україна: деякі роздуми
- Сеть насмешило «нежное» фото Путина на Валааме
- Почему Кремль боится слогана «Слава Украине»
- «Евробляхеры» и дождь
- Пицца в помощь: девушка придумала забавный способ сообщить о беременности
- Битва за «бляхи»
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ через блокпост
- Массовый психоз в России
- «В ядах – не новичок»: свежая карикатура на скандал вокруг России
Оставьте свой комментарий