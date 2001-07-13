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Раздел: Культура  
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Катя Осадчая испытала омолаживающие инъекции для лица

Катя Осадчая испытала омолаживающие инъекции для лица Ведущая призналась, что это ее первый опыт проведения подобных процедур.

Украинская телеведущая заговорила об инъекциях красоты и более того призналась, что и сама прибегает к омолаживающим процедурам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Осадчая опубликовала в личном блоге Инстаграма фото, под которым и написала о том, что как бы она не отвергала разного рода манипуляции и процедуры которые включают в себя инъекции, после 30 это стало просто неизбежным и очень необходимым для поддержания молодости и свежести.

Да и профессия обязывает ее всегда быть в отличной форме, а лицо вообще является ее визиткой в мир телевидения. Ведущая уже довольно компетентна в данном вопросе и решила, что и для ее поклонников эта информация тоже станет полезной.

Конечно, в след за таким провокационным постом последовали и критика и разногласия между поклонниками.

Многие приветствуют такие процедуры и убеждены, что проще сделать профилактику, тем самым отложить процесс старения на какое то время, чем потом страдать от собственных несовершенств и недовольства собой.

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Недоброжелатели в свою очередь пытались развести негатив в ленте, высказывая свое недовольство и нагнетая обстановку среди фанатов звезды. Но фолловеры быстро утихомирили негативно настроенных, попросив придержать свое мнение при себе.

Катя Осадчая испытала омолаживающие инъекции для лица
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 Теги: Катя Осадчая, инъекции, красота

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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