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Раздел: Культура  
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Мать Ксении Собчак прокомментировала сплетни о дочери

Мать Ксении Собчак прокомментировала сплетни о дочери По словам женщины, она будет рада, если Ксения еще подарит внука или внучку.

Первые слухи о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз появились в конце июня. Тогда в Сеть попали новые фотографии знаменитости, на которых виден "беременный живот", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.

Более того, спустя несколько дней пополнение в семействе подтвердила и дизайнер Мишаня Мишина. Под совместным снимком с телеведущей девушка сообщила, что Ксения ждет второго ребенка. Однако при этом, ни сама звезда, ни ее муж слухи о беременности не комментируют.

Пролить свет на ситуацию решилась мама Собчак Людмила Нарусова.

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"Это кто-то запустил слух в интернете. Комментировать такой личный момент должна сама Ксения… А внуков, конечно, хочу. Если Ксения еще подарит внука или внучку - буду рада", - сказала женщина.

Мать Ксении Собчак прокомментировала сплетни о дочери
Мать Ксении Собчак прокомментировала сплетни о дочери
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 Теги: Ксения Собчак, беременность, слухи

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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