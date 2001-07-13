Раздел: Культура
Мать Ксении Собчак прокомментировала сплетни о дочери
По словам женщины, она будет рада, если Ксения еще подарит внука или внучку.
Первые слухи о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз появились в конце июня. Тогда в Сеть попали новые фотографии знаменитости, на которых виден "беременный живот", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Более того, спустя несколько дней пополнение в семействе подтвердила и дизайнер Мишаня Мишина. Под совместным снимком с телеведущей девушка сообщила, что Ксения ждет второго ребенка. Однако при этом, ни сама звезда, ни ее муж слухи о беременности не комментируют.
Пролить свет на ситуацию решилась мама Собчак Людмила Нарусова.
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"Это кто-то запустил слух в интернете. Комментировать такой личный момент должна сама Ксения… А внуков, конечно, хочу. Если Ксения еще подарит внука или внучку - буду рада", - сказала женщина.
Первые слухи о том, что Ксения Собчак беременна во второй раз появились в конце июня. Тогда в Сеть попали новые фотографии знаменитости, на которых виден "беременный живот", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Viva.
Более того, спустя несколько дней пополнение в семействе подтвердила и дизайнер Мишаня Мишина. Под совместным снимком с телеведущей девушка сообщила, что Ксения ждет второго ребенка. Однако при этом, ни сама звезда, ни ее муж слухи о беременности не комментируют.
Пролить свет на ситуацию решилась мама Собчак Людмила Нарусова.
Читайте также: Рита Ора поделилась фотографией в откровенном наряде
"Это кто-то запустил слух в интернете. Комментировать такой личный момент должна сама Ксения… А внуков, конечно, хочу. Если Ксения еще подарит внука или внучку - буду рада", - сказала женщина.
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