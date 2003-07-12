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Раздел: Культура  
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Анджелина Джоли расскажет суду, как дебоширил Брэд Питт

Анджелина Джоли расскажет суду, как дебоширил Брэд Питт Актриса собирается дать показания против бывшего мужа.

Скандалы, связанные с разводом одной из самых ярких пар в Голливуде, похоже, не прекратятся никогда. Появилась информация, согласно которой Анджелина Джоли может обнародовать компромат на Брэда Питта, уличив его в агрессивном поведении и многочисленных запоях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.

Сообщается, что актриса на протяжении всей супружеской жизни с Питтом вела тайные дневники, в которых описывала все, что происходит за закрытыми дверьми их дома.

В них содержатся подробные описания его неадекватного поведения, в том числе и рукоприкладства. Анджелина якобы собирается обнародовать все эти записи, чтобы получить преимущество в судебном процессе, который затянулся из-за вопроса опеки над 6 детьми.

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Напомним, что недавно суд расширил права Питта, и теперь он может чаще и дольше навещать детей, тогда как Джоли эта ситуация совсем не радует. Таблоиды утверждают, что она хотела бы стать единоличным опекуном и «превратить жизнь Брэда в ад», ради чего готова пойти на все.
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 Теги: Анджелина Джоли, Брэд Питт, суд

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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