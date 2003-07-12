Раздел: Культура
Анджелина Джоли расскажет суду, как дебоширил Брэд Питт
Актриса собирается дать показания против бывшего мужа.
Скандалы, связанные с разводом одной из самых ярких пар в Голливуде, похоже, не прекратятся никогда. Появилась информация, согласно которой Анджелина Джоли может обнародовать компромат на Брэда Питта, уличив его в агрессивном поведении и многочисленных запоях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Сообщается, что актриса на протяжении всей супружеской жизни с Питтом вела тайные дневники, в которых описывала все, что происходит за закрытыми дверьми их дома.
В них содержатся подробные описания его неадекватного поведения, в том числе и рукоприкладства. Анджелина якобы собирается обнародовать все эти записи, чтобы получить преимущество в судебном процессе, который затянулся из-за вопроса опеки над 6 детьми.
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Напомним, что недавно суд расширил права Питта, и теперь он может чаще и дольше навещать детей, тогда как Джоли эта ситуация совсем не радует. Таблоиды утверждают, что она хотела бы стать единоличным опекуном и «превратить жизнь Брэда в ад», ради чего готова пойти на все.
Скандалы, связанные с разводом одной из самых ярких пар в Голливуде, похоже, не прекратятся никогда. Появилась информация, согласно которой Анджелина Джоли может обнародовать компромат на Брэда Питта, уличив его в агрессивном поведении и многочисленных запоях, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Сообщается, что актриса на протяжении всей супружеской жизни с Питтом вела тайные дневники, в которых описывала все, что происходит за закрытыми дверьми их дома.
В них содержатся подробные описания его неадекватного поведения, в том числе и рукоприкладства. Анджелина якобы собирается обнародовать все эти записи, чтобы получить преимущество в судебном процессе, который затянулся из-за вопроса опеки над 6 детьми.
Читайте также: Джиджи Хадид позировала без косметики
Напомним, что недавно суд расширил права Питта, и теперь он может чаще и дольше навещать детей, тогда как Джоли эта ситуация совсем не радует. Таблоиды утверждают, что она хотела бы стать единоличным опекуном и «превратить жизнь Брэда в ад», ради чего готова пойти на все.
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