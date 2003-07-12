Раздел: Культура
Ани Лорак похвалилась рельефным прессом
Певица много времени проводит в спортзале.
Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, показала новое фото, на котором она позирует в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Снимок на фоне тренажера Смита она обнародовала в своем Instagram.
"Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?", - подписала она снимок.
"Чем старше, тем больше оголяется!" Полуобнаженную Ани Лорак раскритиковали за откровенное фото
Поклонники оценили стройную и спортивную фигуру певицы и попросили показать элементы тренировки.
Читайте также: Украинская певица похвасталась рельефным прессом
"Да, покажите, пожалуйста, упражнения!", "Конечно готовы!!!)", "Очень красива! Так не хватает вас здесь на Украине", "Милая... Как же на вас просто напросто приятно посмотреть.... смотришь и заряжаешься!!!! Любви вам и гармонии в душе;))", "Жми, приседай и тяни)))", "Прекрасна. Редкое сочетание великолепной фигуры и красивого лица", "Ласины красивые", "Да, турок нервничать не будет?)))", - пишут фаны.
Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, показала новое фото, на котором она позирует в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Снимок на фоне тренажера Смита она обнародовала в своем Instagram.
"Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?", - подписала она снимок.
"Чем старше, тем больше оголяется!" Полуобнаженную Ани Лорак раскритиковали за откровенное фото
Поклонники оценили стройную и спортивную фигуру певицы и попросили показать элементы тренировки.
Читайте также: Украинская певица похвасталась рельефным прессом
"Да, покажите, пожалуйста, упражнения!", "Конечно готовы!!!)", "Очень красива! Так не хватает вас здесь на Украине", "Милая... Как же на вас просто напросто приятно посмотреть.... смотришь и заряжаешься!!!! Любви вам и гармонии в душе;))", "Жми, приседай и тяни)))", "Прекрасна. Редкое сочетание великолепной фигуры и красивого лица", "Ласины красивые", "Да, турок нервничать не будет?)))", - пишут фаны.
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