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Раздел: Культура  
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Ани Лорак похвалилась рельефным прессом

Ани Лорак похвалилась рельефным прессомПевица много времени проводит в спортзале.

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, показала новое фото, на котором она позирует в спортзале, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Снимок на фоне тренажера Смита она обнародовала в своем Instagram.

"Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?", - подписала она снимок.

Ани Лорак похвалилась рельефным прессом


"Чем старше, тем больше оголяется!" Полуобнаженную Ани Лорак раскритиковали за откровенное фото
Поклонники оценили стройную и спортивную фигуру певицы и попросили показать элементы тренировки.

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"Да, покажите, пожалуйста, упражнения!", "Конечно готовы!!!)", "Очень красива! Так не хватает вас здесь на Украине", "Милая... Как же на вас просто напросто приятно посмотреть.... смотришь и заряжаешься!!!! Любви вам и гармонии в душе;))", "Жми, приседай и тяни)))", "Прекрасна. Редкое сочетание великолепной фигуры и красивого лица", "Ласины красивые", "Да, турок нервничать не будет?)))", - пишут фаны.
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 Теги: Ани Лорак, пресс

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Сегодня, 09:26 » Автор: Анна Мартынова
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Сегодня, 09:43

Лорак - отработанный материал в Украине. Так что осталось толко ей танцы с бубном на какой то завшивелой птицефабрике в глубинке московиии.

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