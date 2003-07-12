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Раздел: Культура  
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Маша Ефросинина назвала свои модные «табу»

Маша Ефросинина назвала свои модные «табу»Ведущая - одна из самых стильных женщин страны.

Маша Ефросинина – не только талантливая телеведущая, но с недавних пор и видеоблогер. На своем YouTube-канале она публикует интересные видео на абсолютно разную тематику. В новой подборке Маша решила обсудить пять вещей, которые она считает недопустимыми во внешнем виде девушки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

1. Бюстагльтеры с пуш-апом

"Мне кажется, что это серьезный, недетский обман мужчин. Все и так видят, кому надо вашу прекрасную грудь, какая бы они ни была, а выпячивать и "всовывать" ее в каждую картинку, камеру, глаза идущим навстречу людям, на мой взгляд, пошловато", – объясняет Мария.

2. Прозрачная одежда

"Я понимаю. Надеть блузу и майку полупрозрачную это еще может выглядеть сексуально. Но когда женщина женщина идет по улице и у нее видно марку нижнего белья, что, простите, она этим хочет сказать", – говорит Ефросинина.

3. Фейки

Третий запрет или "табу" во внешнем виде – это поддельные вещи. Еще никого не красила неправильно надпись LOUIS VUITTON, уж лучше одеться стильно, но в более демократичных магазинах, чем носить откровенные подделки, причем одновременно все имеющиеся у вас в гардеробе.

4. Тотал "лук" или "надела все лучшее, что было в гардеробе"

Total loo – это когда все самое яркое, броское и . на ваш взгляд. стильное, что есть у вас в шкафу вы решили надеть на себя. Это выглядит нелепо и безвкусно.

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5. Безвкусные и откровенные наряды

И последнее табу – слишком откровенная одежда в стиле "стриптизерши". Особенно сюда можно отнести туфли на платформе с и высоким каблкуом, в точности как у танцовщиц на пилоне. По улице в таком ходить лучше не надо. "Это история не про привлекательность, не про сексуальность. Они уродуют походку и я не знаю мужчин, которые на это клюют", – говорит Маша.
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 Теги: Маша Ефросинина, табу

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Сегодня, 11:22 » Автор: Анна Мартынова
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