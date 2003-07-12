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Раздел: Культура  
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Даша Астафьева показала жениха на романтичных снимках

Даша Астафьева показала жениха на романтичных снимкахПара уже давно вместе.

Эпатажная артистка может удивлять поклонников, как оказалось, не только откровенными снимками, но и романтичными. Астафьева у себя в инстаграм разместила фотоснимки со своим бойфрендом Артемом Кимом, передает Хроника.инфо со ссылкой на plitkar.com.ua.

Одна из ярчайших артисток украинского шоубиза умело демонстрирует различные образы на публике. Даша регулярно участвует в стильных фотосессиях, показывая свои отменные внешние данные и подтянутую фигуру. Несмотря на то, что исполнительница активно ведет свой инстаграм-аккаунт, совместные фото с любимым — бизнесменом Артемом Кимом. Последние снимки с бойфрендом очаровали поклонников своей романтичностью. На фото парочка мило целуется и обнимается на фоне заходящего солнца. Даша и Артем не скрывая, демонстрируют свои чувства друг к другу.

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Стоит отметить, что снимки для влюбленных делала киевская фотограф Кейт Кондратьева. Поклонники посоветовали исполнительнице беречь свои взаимоотношения и оставили множество комментариев к снимкам.

Даша Астафьева показала жениха на романтичных снимках
Даша Астафьева показала жениха на романтичных снимках
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 Теги: Даша Астафьева, жених

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Сегодня, 12:43 » Автор: Анна Мартынова
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