Раздел: Культура
Даша Астафьева показала жениха на романтичных снимках
Пара уже давно вместе.
Эпатажная артистка может удивлять поклонников, как оказалось, не только откровенными снимками, но и романтичными. Астафьева у себя в инстаграм разместила фотоснимки со своим бойфрендом Артемом Кимом, передает Хроника.инфо со ссылкой на plitkar.com.ua.
Одна из ярчайших артисток украинского шоубиза умело демонстрирует различные образы на публике. Даша регулярно участвует в стильных фотосессиях, показывая свои отменные внешние данные и подтянутую фигуру. Несмотря на то, что исполнительница активно ведет свой инстаграм-аккаунт, совместные фото с любимым — бизнесменом Артемом Кимом. Последние снимки с бойфрендом очаровали поклонников своей романтичностью. На фото парочка мило целуется и обнимается на фоне заходящего солнца. Даша и Артем не скрывая, демонстрируют свои чувства друг к другу.
Читайте также: Даша Астафьева показала своего бойфренда
Стоит отметить, что снимки для влюбленных делала киевская фотограф Кейт Кондратьева. Поклонники посоветовали исполнительнице беречь свои взаимоотношения и оставили множество комментариев к снимкам.
Эпатажная артистка может удивлять поклонников, как оказалось, не только откровенными снимками, но и романтичными. Астафьева у себя в инстаграм разместила фотоснимки со своим бойфрендом Артемом Кимом, передает Хроника.инфо со ссылкой на plitkar.com.ua.
Одна из ярчайших артисток украинского шоубиза умело демонстрирует различные образы на публике. Даша регулярно участвует в стильных фотосессиях, показывая свои отменные внешние данные и подтянутую фигуру. Несмотря на то, что исполнительница активно ведет свой инстаграм-аккаунт, совместные фото с любимым — бизнесменом Артемом Кимом. Последние снимки с бойфрендом очаровали поклонников своей романтичностью. На фото парочка мило целуется и обнимается на фоне заходящего солнца. Даша и Артем не скрывая, демонстрируют свои чувства друг к другу.
Читайте также: Даша Астафьева показала своего бойфренда
Стоит отметить, что снимки для влюбленных делала киевская фотограф Кейт Кондратьева. Поклонники посоветовали исполнительнице беречь свои взаимоотношения и оставили множество комментариев к снимкам.
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