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Раздел: Культура  
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Лилия Подкопаева похвалилась идеальной фигурой в бикини

Лилия Подкопаева похвалилась идеальной фигурой в бикиниВсе еще в отличной форме.

Украинская олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая в последнее время живет со своим женихом в США, порадовала поклонников фотографией с отдыха, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТСН.

Звезда нечасто демонстрирует свою фигуру, но сейчас на странице Instagram выложила фото в бикини.

Бывшая спортсменка похвасталась идеальной физической формой: упругим прессом и стройными ногами.

Лилия Подкопаева похвалилась идеальной фигурой в бикини


"Зависла с самого утра", - подписала снимок звезда.

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За отметкой на фото понятно, что Подкопаева отдыхает во Флориде на невероятном курорте с белым песком и изумрудным безграничным океаном.
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 Теги: Лилия Подкопаева, бикини

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Сегодня, 14:14 » Автор: Анна Мартынова
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