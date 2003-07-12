Раздел: Культура
Алессандра Амбросио решилась на обнаженную фотосессию
Алессандра Амбросио удивила пикантными снимками.
Бразильская модель Алессандра Амбросио, которая недавно порадовала поклонников фото топлес, поделилась новыми откровенными снимками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На фото, опубликованных в Instagram, знаменитость позирует полностью обнаженной, прикрывая свои прелести большой плетеной корзиной.
"Сбор оливок", - коротко подписала она фото.
"Вау, как горячо", "Оу, я буду твоей оливкой, Алессандра", "Вы делаете эту корзину красивой", "Отличное фото", - пишут поклонники.
Читайте также: Алессандра Амбросио устроила «горячую» фотосессию на пляже
37-летняя Алессанра Амбросио является одной из самых красивых и сексуальных супермоделей современности. Она наиболее известна работой с Victoria's Secret, девушка стала первой моделью дочернего бренда Victoria's Secret - PINK line. В настоящее время Алессандра является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.
Бразильская модель Алессандра Амбросио, которая недавно порадовала поклонников фото топлес, поделилась новыми откровенными снимками, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
На фото, опубликованных в Instagram, знаменитость позирует полностью обнаженной, прикрывая свои прелести большой плетеной корзиной.
"Сбор оливок", - коротко подписала она фото.
"Вау, как горячо", "Оу, я буду твоей оливкой, Алессандра", "Вы делаете эту корзину красивой", "Отличное фото", - пишут поклонники.
Читайте также: Алессандра Амбросио устроила «горячую» фотосессию на пляже
37-летняя Алессанра Амбросио является одной из самых красивых и сексуальных супермоделей современности. Она наиболее известна работой с Victoria's Secret, девушка стала первой моделью дочернего бренда Victoria's Secret - PINK line. В настоящее время Алессандра является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.
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