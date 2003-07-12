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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян видели тренирующейся на берегу океана

Ким Кардашьян видели тренирующейся на берегу океанаАмериканская актриса и фотомодель Ким Кардашьян не перестает радовать поклонников своими формами.

На этот раз 37-летняя телезвезда провела тренировку на пляже Лос-Анджелеса, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЧасПик.

Модель подготовилась к заняться спортом на свежем воздухе - нанесла макияж и сделала прическу.

Папарацци подловили Кардашян, когда она выполняла различные упражнения на побережье океана.

Компанию Ким составили две ее подруги. Женщины были одеты в облегающие серые топы и бикини, которые подчеркнули их фигуры.

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Кардашьян активно делала разминку и не стеснялась хвастаться своими объемными формами.
Ким Кардашьян видели тренирующейся на берегу океана
Ким Кардашьян видели тренирующейся на берегу океана
Ким Кардашьян видели тренирующейся на берегу океана
Ким Кардашьян видели тренирующейся на берегу океана
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 Теги: Ким Кардашьян, пляж, тренировка

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Сегодня, 20:26 » Автор: Алена Шимко
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