» » Эшли Грэм поразила пышными формами
Раздел: Культура  
0

Эшли Грэм поразила пышными формами

Эшли Грэм поразила пышными формами30-летняя модель Эшли Грэм не перестает восхищать поклонников.

На этот раз Эшли приехала на мероприятие CFDA Fashion Awards 2018, после которого даже критики восхитились красотой тела этой роскошной леди, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Они подчеркнули, что все дело в платье, точнее в цвете и фасоне наряда.

Платье телесного оттенка с прозрачными вставками и необычным украшением в районе предплечья удачно скрывало лишние килограммы Грэм и подчеркивало достоинства её нестандартной фигуры.

Читайте также: Эшли Грэм перестала скрывать целлюлит

Напомним, что Эшли прославилась благодаря откровенным фотосессиям, в которых, не стесняясь, демонстрировала все, в прямом смысле слова, плюсы своего тела.
Эшли Грэм поразила пышными формами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Эшли Грэм, платье

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:02 » Автор: Алена Шимко
     363
     0

Похожие новости по теме

Эшли Грэм отдохнула на яхте в соблазнительном бикини Эшли Грэм отдохнула на яхте в соблазнительном бикини

Девушка не стесняется показывать тело.

Эшли Грэм перестала скрывать целлюлит Эшли Грэм перестала скрывать целлюлит

Известнейшая в мире модель "plus size" показала то, как выглядит ее тело без обработки в фотошопе.

Эшли Грэм похвалилась фигурой в ярком бикини Эшли Грэм похвалилась фигурой в ярком бикини

Модель поделилась пикантным кадром.

Эшли Грэм появилась на публике в элегантном платье Эшли Грэм появилась на публике в элегантном платье

Выбор такого наряда стал непривычным для модели.

Эшли Грэм порадовала смелой фотосессией в купальниках Эшли Грэм порадовала смелой фотосессией в купальниках

Модель не стесняется своих форм.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх