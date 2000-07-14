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Раздел: Культура  
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Создатель "Игры престолов" рассказал о новом проекте

Создатель "Игры престолов" рассказал о новом проекте Осенью начнутся съёмки приквела к сериалу.

Джордж Мартин ранее заявлял, что сериал будет иметь четыре приквела, но всех деталей пока не называет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Так, съемки первого приквела начнутся в октябре 2018 года в Белфасте (Северная Ирландия). Действие сериала будет развиваться за тысячи лет до событий, описанных в "Игре престолов".

А вот по данным инсайдеров, HBO разрабатывает проект под названием "Империя пепла", который расскажет о взлете и падении империи Валирия, земли которой было уничтожены Годом Валирии - масштабным вулканическим извержением.

Валирия будет напоминать Римскую империю, а действия преимущественно развернутся в портовом городе Соториос, напоминающем Карфаген и Константинополь.

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По неподтвержденным данным, одной из главных героинь станет темнокожая блондинка, которая летает на драконе.
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 Теги: Игра престолов, приквел

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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