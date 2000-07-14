Раздел: Культура
Создатель "Игры престолов" рассказал о новом проекте
Осенью начнутся съёмки приквела к сериалу.
Джордж Мартин ранее заявлял, что сериал будет иметь четыре приквела, но всех деталей пока не называет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Так, съемки первого приквела начнутся в октябре 2018 года в Белфасте (Северная Ирландия). Действие сериала будет развиваться за тысячи лет до событий, описанных в "Игре престолов".
А вот по данным инсайдеров, HBO разрабатывает проект под названием "Империя пепла", который расскажет о взлете и падении империи Валирия, земли которой было уничтожены Годом Валирии - масштабным вулканическим извержением.
Валирия будет напоминать Римскую империю, а действия преимущественно развернутся в портовом городе Соториос, напоминающем Карфаген и Константинополь.
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По неподтвержденным данным, одной из главных героинь станет темнокожая блондинка, которая летает на драконе.
Джордж Мартин ранее заявлял, что сериал будет иметь четыре приквела, но всех деталей пока не называет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.
Так, съемки первого приквела начнутся в октябре 2018 года в Белфасте (Северная Ирландия). Действие сериала будет развиваться за тысячи лет до событий, описанных в "Игре престолов".
А вот по данным инсайдеров, HBO разрабатывает проект под названием "Империя пепла", который расскажет о взлете и падении империи Валирия, земли которой было уничтожены Годом Валирии - масштабным вулканическим извержением.
Валирия будет напоминать Римскую империю, а действия преимущественно развернутся в портовом городе Соториос, напоминающем Карфаген и Константинополь.
Читайте также: Бейонсе показала роскошную фигуру в коротких шортах
По неподтвержденным данным, одной из главных героинь станет темнокожая блондинка, которая летает на драконе.
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