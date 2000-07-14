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Раздел: Культура  
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Регина Тодоренко поделилась откровениями о бойфренде

Регина Тодоренко поделилась откровениями о бойфренде Ведущая наконец-то прекратила скрывать своего возлюбленного.

Слухи о том, что Регина Тодоренко и Влад Топалов встречаются, появились в начале года, когда в Instagram телеведущая разместила странный пост, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

«Думала, после расставания отдохну от амурных дел, доработаю в «Решке» и спокойно поеду в Лос-Анджелес, в Нью-Йоркскую киноакадемию на двухмесячное обучение. Но появился он и спутал все карты! После первой встречи я ходила, как блаженная, ничего не понимала, даже навигатор включить не получалось», - написала Регина, правда, вскоре пост удалила.

И хотя Тодоренко и Топалов предпочитают не комментировать слухи о романе, на их страницах регулярно появляются совместные фотографии. Так, недавно пара побывала на концерте Бейонсе и Джей Зи в Лондоне.

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Теперь Регина снова поделилась снимками из путешествия с Владом и под одним из них написала: «Мой друг @vladtopalovofficial сейчас на сцене, а я по нему скучаю!!! А вы уже нашли себе друга на всю жизнь?»

Регина Тодоренко поделилась откровениями о бойфренде
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 Теги: Регина Тодоренко, бойфренд

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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