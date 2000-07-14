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Раздел: Культура  
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В Сети появился тизер нового фильма DZIDZIO

В Сети появился тизер нового фильма DZIDZIO В октябре украинцы увидят новый фильм популярного певца.

Украинский музыкант и актер DZIDZIO показал тизер своего нового фильма "DZIDZIO Перший Раз". Съемки полнометражной комедии начались во Львовской области и большинство сцен для фильма снимались там, где сам Михаил Хома (он же DZIDZIO) провел свое детство: в селе Бортники Жидачевского района, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Кроме того, многие сцены будут снимать на территории старой виллы начала ХХ века князя Евгениуша Любомирского, нынешней Ходоровской городской больницы, где и родился Михаил.

Уникальным местом работы творческой группы является и самый старый сахарный завод в Ходорове, который в свое время был крупнейшим в Галичине и ряд других интересных и будто вневременных локаций.

В каком образе на этот раз предстанет главный герой DZIDZIO и как будет развиваться сюжетная линия нового фильма, пока команда держит в секрете.

"DZIDZIO в душе - большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему. На этот раз ни лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело DZIDZIO должен решить первый раз и о-о-очень осторожно", - говорится в синопсисе фильма.

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Отметим, что премьера фильма "DZIDZIO Перший Раз" состоится 25 октября.

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 Теги: DZIDZIO, фильм, тизер

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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