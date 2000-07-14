Раздел: Культура
Влад Яма пожаловался на плохое самочувствие
Известный хореограф Влад Яма обратился в своем микроблоге к жителям Киева с вопросом о том, не ухудшилось ли их здоровье в последние дни.
Он сообщил: «Начиная с субботы многие чувствуют странное недомогание и обращаются к врачам», пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Более того, знаменитость рассказал, что он и члены его семьи ощутили на себе резкое ухудшение состояния: «У нас дома все как по графику: суббота – сын, воскресенье – жена, понедельник – я… Страшно в основном в первый день, на следующий – резкое улучшение…».
Читайте также: Влад Яма разоткровенничался о семейной жизни
Самое странное, по мнению звезды, это отсутствие четкого объяснения этому явлению у врачей.
Он сообщил: «Начиная с субботы многие чувствуют странное недомогание и обращаются к врачам», пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.
Более того, знаменитость рассказал, что он и члены его семьи ощутили на себе резкое ухудшение состояния: «У нас дома все как по графику: суббота – сын, воскресенье – жена, понедельник – я… Страшно в основном в первый день, на следующий – резкое улучшение…».
Читайте также: Влад Яма разоткровенничался о семейной жизни
Самое странное, по мнению звезды, это отсутствие четкого объяснения этому явлению у врачей.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
600
0
Также советуем посмотреть
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
- Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть
- Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовой
- Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
- Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма
- «Холопская душа»: Сеть насмешил мужчина, разрыдавшийся при виде Путина
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
- «Диверсанта» Панова приговорили в Крыму к 8 годам колонии строгого режима
- В соцсетях высмеяли нелепое название «советского» йогурта
- «Тактические шпильки»: Сеть насмешила женщина-боевик на каблуках
- На Донбассе снова растет интенсивность обстрелов
- Украинские военные забавно потроллили боевиков «ДНР»
- Нелепые прически, способные вызвать приступ хохота
- Случайные кадры, сделанные за секунду до «катастрофы»
- Прощай, рекорд: обладатель самых длинных в мире ногтей отрезал их на камеру
Оставьте свой комментарий