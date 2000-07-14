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Раздел: Культура  
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Влад Яма пожаловался на плохое самочувствие

Влад Яма пожаловался на плохое самочувствиеИзвестный хореограф Влад Яма обратился в своем микроблоге к жителям Киева с вопросом о том, не ухудшилось ли их здоровье в последние дни.

Он сообщил: «Начиная с субботы многие чувствуют странное недомогание и обращаются к врачам», пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Более того, знаменитость рассказал, что он и члены его семьи ощутили на себе резкое ухудшение состояния: «У нас дома все как по графику: суббота – сын, воскресенье – жена, понедельник – я… Страшно в основном в первый день, на следующий – резкое улучшение…».

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Самое странное, по мнению звезды, это отсутствие четкого объяснения этому явлению у врачей.
Влад Яма пожаловался на плохое самочувствие
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 Теги: Влад Яма, здоровье

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Сегодня, 09:26 » Автор: Алена Шимко
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