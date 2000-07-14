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Раздел: Культура  
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Санту Димопулос видели в стильном наряде на улицах Лондона

Санту Димопулос видели в стильном наряде на улицах ЛондонаПевица поделилась снимком из Великобритании.

Санта Димопулос продолжает путешествовать. За последние полгода звезда успела побывать в Америке, Черногории, Испании и Японии. А теперь артистка улетела в Англию, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

В микроблоге Санты уже появился первый снимок из Лондона.

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Позировала Димопулос в сером брючном костюме и белых кроссовках.
Санту Димопулос видели в стильном наряде на улицах Лондона
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 Теги: Санта Димопулос, Лондон

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Сегодня, 10:54 » Автор: Алена Шимко
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