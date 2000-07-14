Раздел: Культура
Алена Шоптенко показала мужа и маленького сына
Украинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко отметила радостное событие – ровно месяц назад она родила сына, которого они с мужем назвали Алексеем.
На своей странице в Instagram Шоптенко опубликовала снимок, где знаменитость запечатлена с супругом – Алексеем Ивановым и их сыном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
«Сегодня ровно месяц как я могу каждый день загадывать желания, прокрадываясь между @kzmr_mlvch (ник мужа Алены в Instagram) и АА. Пока все сбываются и очень вкусно пахнут. Самый лучший месяц», – подписала фото Алена.
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«Какая прелесть.Счастья вам», «Пусть малыш растет Вам на радость.Здоровья мамочке и малышу!», «Поздравляююююю! Как говорила моя доченька: «А братик пахнет сырой тертой морковкой и молочком!», «Поздравляю! Счастья и мира, здоровья всей семье!», «Здоровье маме и малышу, а папе мудрости», – написали поклонники танцовщицы в комментариях.
На своей странице в Instagram Шоптенко опубликовала снимок, где знаменитость запечатлена с супругом – Алексеем Ивановым и их сыном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
«Сегодня ровно месяц как я могу каждый день загадывать желания, прокрадываясь между @kzmr_mlvch (ник мужа Алены в Instagram) и АА. Пока все сбываются и очень вкусно пахнут. Самый лучший месяц», – подписала фото Алена.
Читайте также: Алена Шопенко показала, как отдыхает во время беременности
«Какая прелесть.Счастья вам», «Пусть малыш растет Вам на радость.Здоровья мамочке и малышу!», «Поздравляююююю! Как говорила моя доченька: «А братик пахнет сырой тертой морковкой и молочком!», «Поздравляю! Счастья и мира, здоровья всей семье!», «Здоровье маме и малышу, а папе мудрости», – написали поклонники танцовщицы в комментариях.
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