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Раздел: Культура  
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Алена Шоптенко показала мужа и маленького сына

Алена Шоптенко показала мужа и маленького сынаУкраинский хореограф и танцовщица Алена Шоптенко отметила радостное событие – ровно месяц назад она родила сына, которого они с мужем назвали Алексеем.

На своей странице в Instagram Шоптенко опубликовала снимок, где знаменитость запечатлена с супругом – Алексеем Ивановым и их сыном, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

«Сегодня ровно месяц как я могу каждый день загадывать желания, прокрадываясь между @kzmr_mlvch (ник мужа Алены в Instagram) и АА. Пока все сбываются и очень вкусно пахнут. Самый лучший месяц», – подписала фото Алена.

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«Какая прелесть.Счастья вам», «Пусть малыш растет Вам на радость.Здоровья мамочке и малышу!», «Поздравляююююю! Как говорила моя доченька: «А братик пахнет сырой тертой морковкой и молочком!», «Поздравляю! Счастья и мира, здоровья всей семье!», «Здоровье маме и малышу, а папе мудрости», – написали поклонники танцовщицы в комментариях.
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 Теги: Алена Шоптенко, муж, сын

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Сегодня, 14:02 » Автор: Алена Шимко
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