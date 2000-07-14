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Раздел: Культура  
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Дженнифер Энистон надела эффектный наряд

Дженнифер Энистон надела эффектный нарядНесколько месяцев назад сеть шокировала новость о разводе Дженнифер Энистон и Джастина Теру.

Долгое время пару считали одной из самых крепких в Голливуде, однако, как это часто бывает, в определенный момент что-то пошло не так. Поклонники, которые давно следят за профессиональной и личной жизнью Энистон, очень расстроились, услышав такие новости, ведь в жизни Джен это далеко не первый сложный разрыв, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Многие думали, что на этот раз она не справится, закроется в себе и окружающие далеко не скоро увидят веселую, искреннюю красотку, к которой привыкли.

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Однако несмотря на проблемы в личной жизни, Энистон выглядит просто великолепно. Где бы не появилась актриса, она, как и прежде, восхищается всех своим внешним видом. Вот и на днях Дженнифер посетила вечеринку Chanel, на которой покорила всех присутствующих стильным нарядом и улыбкой, которая не сходила с ее лица.
Дженнифер Энистон надела эффектный наряд
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 Теги: Дженнифер Энистон, наряд

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Сегодня, 15:38 » Автор: Алена Шимко
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