Робби Уильямс поделился радостной новостью

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Принц Гарри и Меган Маркл живут в Ноттингемском коттедже.

В СМИ заподозрили, что принц Гарри Уэльский и его девушка американская актриса и фотомодель Меган Маркл могли начать подготовку к свадьбе.