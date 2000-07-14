Раздел: Культура
Робби Уильямс поделился радостной новостью
44-летний Робби Уильямс признался, что и он, и его 39-летняя жена Айда приятно удивлены.
Их маленькая дочка Теодора, старшая их двух детей супругов, получила персональное приглашение на королевскую свадьбу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Она станет «цветочной девочкой», то есть юной подружкой невесты на свадьбе принцессы Евгении и ее избранника Джека Бруксбенка.
Робби дружит с принцессой Евгенией уже давно, но он никак не ожидал, что его дочка окажется в компании девочек королевских кровей. Ведь кроме Теодоры, которую родители называют «Тедди», другими «цветочными девочками» станут дочка принца Уильяма и герцогини Кэмбриджской — принцесса Шарлотта, а также Мод Виндзор, внучка двоюродного брата королевы Елизаветы.
Как стало известно, принцу Джорджу, которому в июле исполнится 5 лет, снова, уже в третий раз за последние полтора года придется облачиться в костюм пажа. Напомним, он выполнял эту роль сначала на свадьбе своей тети Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза — прошлой весной, а потом на бракосочетании его дяди принца Гарри и Меган Маркл — в мае этого года.
Свадьба принцессы Евгении состоится в Виндзоре этой осенью. Венчание пройдет 12 октября в той же церкви St. George’s Chapel, где сочетались браком принц Гарри и Меган Маркл. А сам свадебный банкет — в одном из залов Виндзорского замка. Причем, на свадьбе Евгении и ее жениха соберутся почти все члены королевского семейства.
Здесь непременно будут бабушка и дедушка невесты — королева Елизавета с супругом принцем Филиппом, принц Чарльз с Камиллой (ее дядя и тетя), кузены — принцы Уильям и Гарри с женами… Конечно, не пропустят свадьбу и родители Евгении — принц Эндрю и его бывшая жена герцогиня Йоркская, а также старшая сестра невесты — принцесса Беатрис.
Читайте также: Нардеп Геращенко поделился радостной новостью
Так что бракосочетание принцессы станет одним из главных событий в светской жизни Британии.
Их маленькая дочка Теодора, старшая их двух детей супругов, получила персональное приглашение на королевскую свадьбу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.
Она станет «цветочной девочкой», то есть юной подружкой невесты на свадьбе принцессы Евгении и ее избранника Джека Бруксбенка.
Робби дружит с принцессой Евгенией уже давно, но он никак не ожидал, что его дочка окажется в компании девочек королевских кровей. Ведь кроме Теодоры, которую родители называют «Тедди», другими «цветочными девочками» станут дочка принца Уильяма и герцогини Кэмбриджской — принцесса Шарлотта, а также Мод Виндзор, внучка двоюродного брата королевы Елизаветы.
Как стало известно, принцу Джорджу, которому в июле исполнится 5 лет, снова, уже в третий раз за последние полтора года придется облачиться в костюм пажа. Напомним, он выполнял эту роль сначала на свадьбе своей тети Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза — прошлой весной, а потом на бракосочетании его дяди принца Гарри и Меган Маркл — в мае этого года.
Свадьба принцессы Евгении состоится в Виндзоре этой осенью. Венчание пройдет 12 октября в той же церкви St. George’s Chapel, где сочетались браком принц Гарри и Меган Маркл. А сам свадебный банкет — в одном из залов Виндзорского замка. Причем, на свадьбе Евгении и ее жениха соберутся почти все члены королевского семейства.
Здесь непременно будут бабушка и дедушка невесты — королева Елизавета с супругом принцем Филиппом, принц Чарльз с Камиллой (ее дядя и тетя), кузены — принцы Уильям и Гарри с женами… Конечно, не пропустят свадьбу и родители Евгении — принц Эндрю и его бывшая жена герцогиня Йоркская, а также старшая сестра невесты — принцесса Беатрис.
Читайте также: Нардеп Геращенко поделился радостной новостью
Так что бракосочетание принцессы станет одним из главных событий в светской жизни Британии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
377
0
Также советуем посмотреть
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
- Смешные фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
- Умора: дизайнер составил алфавит из симуляций Неймара
- В Николаеве парень прожил четыре дня с трупом своей матери
- Предстоящую встречу Трампа и Путина изобразили в меткой карикатуре
- Россиянка, ворующая «Неймара» насмешила Сеть
- Наев рассказал, сколько получают украинские бойцы за службу на передовой
- Балуху отказали в условно-досрочном освобождении
- Оккупанты уничтожают растительный мир Крыма
- «Холопская душа»: Сеть насмешил мужчина, разрыдавшийся при виде Путина
- Звезда Голливуда нашел сомнительный способ «потроллить» Трампа
- Фанатка нашла пикантный способ «взбодрить» расстроенного Бэкхема
- В США медведь забрался в авто медсестры и оставил ее без обеда
- Спящий на саммите НАТО президент Чехии стал героем фотомемов
- Есть немалые шансы, что война на Донбассе закончится быстро, - Наев
- Лукашенко предложил самой красивой девушке Беларуси работу в колхозе
Оставьте свой комментарий