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Робби Уильямс поделился радостной новостью

Робби Уильямс поделился радостной новостью44-летний Робби Уильямс признался, что и он, и его 39-летняя жена Айда приятно удивлены.

Их маленькая дочка Теодора, старшая их двух детей супругов, получила персональное приглашение на королевскую свадьбу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Она станет «цветочной девочкой», то есть юной подружкой невесты на свадьбе принцессы Евгении и ее избранника Джека Бруксбенка.

Робби дружит с принцессой Евгенией уже давно, но он никак не ожидал, что его дочка окажется в компании девочек королевских кровей. Ведь кроме Теодоры, которую родители называют «Тедди», другими «цветочными девочками» станут дочка принца Уильяма и герцогини Кэмбриджской — принцесса Шарлотта, а также Мод Виндзор, внучка двоюродного брата королевы Елизаветы.

Как стало известно, принцу Джорджу, которому в июле исполнится 5 лет, снова, уже в третий раз за последние полтора года придется облачиться в костюм пажа. Напомним, он выполнял эту роль сначала на свадьбе своей тети Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэттьюза — прошлой весной, а потом на бракосочетании его дяди принца Гарри и Меган Маркл — в мае этого года.

Свадьба принцессы Евгении состоится в Виндзоре этой осенью. Венчание пройдет 12 октября в той же церкви St. George’s Chapel, где сочетались браком принц Гарри и Меган Маркл. А сам свадебный банкет — в одном из залов Виндзорского замка. Причем, на свадьбе Евгении и ее жениха соберутся почти все члены королевского семейства.

Здесь непременно будут бабушка и дедушка невесты — королева Елизавета с супругом принцем Филиппом, принц Чарльз с Камиллой (ее дядя и тетя), кузены — принцы Уильям и Гарри с женами… Конечно, не пропустят свадьбу и родители Евгении — принц Эндрю и его бывшая жена герцогиня Йоркская, а также старшая сестра невесты — принцесса Беатрис.

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Так что бракосочетание принцессы станет одним из главных событий в светской жизни Британии.
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 Теги: Робби Уильямс, дочь, свадьба, приглашение

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Сегодня, 17:11 » Автор: Алена Шимко
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