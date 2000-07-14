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Раздел: Культура  
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Умер известный голливудский актер

Умер известный голливудский актерПричиной смерти стало онкологическое заболевание актера.

14 июля стало известно о смерти американского актера Роджера Перри. На момент смерти деятелю культуры было 86 лет. Он ушел из жизни в собственном доме в Калифорнии. Об этом сообщает Hollywood Reporter, ссылаясь на подтверждение дочери актера Дану Перри Маршалл, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Роджер Перри родился 7 мая 1933 года в штате Айова. За свою жизнь он снялся более чем в 57 фильмах и сериалах. Он наиболее известен по роли капитана Джона Кристофера в телесериале "Звездный Путь". За свою карьеру Перри снялся в 57 фильмах и различных сериалах. В частности, он снимался в картинах "Грязная любовь", "Семейка монстров" и сериале "Фэлкон Крест".

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О том, где будет проходить церемония прощания с Перри, пока не сообщается.
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 Теги: голливудский актер, смерть, онкологическое заболевание

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Сегодня, 21:30 » Автор: Едгар Букмирза
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