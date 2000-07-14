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Раздел: Культура  
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Юрий Горбунов сфотографировался с Потапом, переодетым в священника

Юрий Горбунов сфотографировался с Потапом, переодетым в священника Потап снимается в новой комедии Юрия Горбунова.

Шоумэн и телеведущий Юрий Горбунов разместил на странице своего микроблога фото, на котором позирует со священнослужителем, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen.

Однако после пристального рассматривания снимка становится понятно, что в кадре запечатлен не настоящий представитель духовенства, а переодетый и загримированный под него Алексей Потапенко – известная фигура в отечественном шоу-бизнесе.

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Облачиться в такой наряд Потапа заставило участие в съемках комедии «Скажене весілля» — дебютного продюсерского проекта его коллеги по телевизионному цеху Юрия Горбунова.

Юрий Горбунов сфотографировался с Потапом, переодетым в священника
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 Теги: Юрий Горбунов, Потап, священник

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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