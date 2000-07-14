Жизнерадостная Катя Осадчая показала, как она гуляет с сыном

Ведущая вышла на прогулку с коляской без макияжа.



Телеведущая сфотографировалась на прогулке и поделилась снимком в Инстаграме, сообщает



В повседневной жизни Катя Осадчая не красится, поэтому на новой фотографии она запечатлена без макияжа.



Сделан снимок был во время прогулки с коляской, в которой находился младший сын теле-звезды.



Подписала Катерина новое фото так: «Справжня неділя #вечірнірадощі #мамадвохсинів».



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В комментариях Катю осыпали комплиментами за стильный образ и жизнерадостность, которую она излучает.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Телеведущая сфотографировалась на прогулке и поделилась снимком в Инстаграме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman В повседневной жизни Катя Осадчая не красится, поэтому на новой фотографии она запечатлена без макияжа.Сделан снимок был во время прогулки с коляской, в которой находился младший сын теле-звезды.Подписала Катерина новое фото так: «Справжня неділя #вечірнірадощі #мамадвохсинів».В комментариях Катю осыпали комплиментами за стильный образ и жизнерадостность, которую она излучает.



