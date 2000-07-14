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Раздел: Культура  
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Жизнерадостная Катя Осадчая показала, как она гуляет с сыном

Жизнерадостная Катя Осадчая показала, как она гуляет с сыном Ведущая вышла на прогулку с коляской без макияжа.

Телеведущая сфотографировалась на прогулке и поделилась снимком в Инстаграме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWoman.

В повседневной жизни Катя Осадчая не красится, поэтому на новой фотографии она запечатлена без макияжа.

Сделан снимок был во время прогулки с коляской, в которой находился младший сын теле-звезды.

Подписала Катерина новое фото так: «Справжня неділя #вечірнірадощі #мамадвохсинів».

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В комментариях Катю осыпали комплиментами за стильный образ и жизнерадостность, которую она излучает.

Жизнерадостная Катя Осадчая показала, как она гуляет с сыном
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 Теги: Катя Осадчая, прогулка

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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