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Раздел: Культура  
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Инсайдер рассказал, как пройдет свадьба Джастина Бибера

Инсайдер рассказал, как пройдет свадьба Джастина Бибера Стали известны детали торжества 24-летнего Джастина Бибера и 21-летней Хейли Болдуин.

После того как Джастин Бибер сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Хейли Болдуин, фанаты сразу стали гадать, как же пройдет свадьба молодых людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Сами звезды никак эту тему не комментируют, но инсайдеры уже успели раздобыть информацию:

"На данный момент они хотят провести небольшую церемонию в кругу своих семей. Они не планируют огромную свадьбу со знаменитостями. Они женятся по любви и не хотят роскошной свадьбы", — уверяет источник, приближенный к паре.

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Также известно, что само торжество пройдет на родине певца, в Канаде. Возлюбленные уже вовсю готовятся к этому радостному событию!
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 Теги: Джастин Бибер, свадьба

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Сегодня, 03:48 » Автор: Евгений Шевченко
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