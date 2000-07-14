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Вера Брежнева сфотографировалась в купальнике на яхте

Вера Брежнева сфотографировалась в купальнике на яхте

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