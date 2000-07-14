Раздел: Культура
Вера Брежнева сфотографировалась в купальнике на яхте
Певица опубликовала фото в социальной сети.
Выступающая в России украинская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в Instagram несколько откровенных летних фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Так, Брежнева в Instagram разместила пару снимков на которых она позирует в черном бикини.
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На них она демонстрирует свою стройную и подтянутую фигуру.
Выступающая в России украинская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в Instagram несколько откровенных летних фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.
Так, Брежнева в Instagram разместила пару снимков на которых она позирует в черном бикини.
Читайте также: Инсайдер рассказал, как пройдет свадьба Джастина Бибера
На них она демонстрирует свою стройную и подтянутую фигуру.
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