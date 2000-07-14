» » Вера Брежнева сфотографировалась в купальнике на яхте
Раздел: Культура  
0

Вера Брежнева сфотографировалась в купальнике на яхте

Вера Брежнева сфотографировалась в купальнике на яхте Певица опубликовала фото в социальной сети.

Выступающая в России украинская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в Instagram несколько откровенных летних фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на BETA.

Так, Брежнева в Instagram разместила пару снимков на которых она позирует в черном бикини.

Читайте также: Инсайдер рассказал, как пройдет свадьба Джастина Бибера

На них она демонстрирует свою стройную и подтянутую фигуру.

Вера Брежнева сфотографировалась в купальнике на яхте
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Вера Брежнева, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
     801
     0

Похожие новости по теме

Вера Брежнева разместила новое фото из Вера Брежнева разместила новое фото из "горячей" фотосессии

Украинская певица разместила в Инстаграме еще один снимок из фотосета для мужского журнала.

Вера Брежнева похвасталась сценическим нарядом Вера Брежнева похвасталась сценическим нарядом

Вера Брежнева опубликовала фото в концертном наряде.

Вера Брежнева продемонстрировала поклонникам свою стройную фигуру Вера Брежнева продемонстрировала поклонникам свою стройную фигуру

Известная украинская певица вновь балует своих фанатов новыми снимками в социальной сети.

Вера Брежнева порадовала поклонников элегантным образом Вера Брежнева порадовала поклонников элегантным образом

Вера Брежнева вновь порадовала своих поклонников новым снимком на своей страничке в Инстаграм.

Певица Брежнева показала загорелую фигуру в бикини Певица Брежнева показала загорелую фигуру в бикини

Украинская певица, экс-солистка ВИА Гры, Вера Брежнева уехала отдыхать за границу и похвасталась фотографией в бикини.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх