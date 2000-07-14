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Раздел: Культура  
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Папарацци сфотографировали неидеальную фигуру Искры Лоуренс

Папарацци сфотографировали неидеальную фигуру Искры Лоуренс Плюс-сайз модель отдыхала на пляже в Майами.

27-летняя дива plus size Искра Лоуренс показала роскошную фигуру на пляже в Майами — присмотримся к ее образу и телу. Фотографы застали Искру Лоуренс принимающей солнечные и океанские ванны на пляже в Майами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

Раздельный купальник, счастливая улыбка, тонкая талия и ни грамма переживаний по поводу складок на спине или бугристых ягодиц — кажется, нам всем стоит поучиться у Искры любви к себе!

Кстати, самой Искре понравилась эта работа папарацци.

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"Это самые классные снимки папарацци, которые я видела, так что привет тебе, фотограф. Как же я потела в этот день!" — написала Искра в Instagram.

Папарацци сфотографировали неидеальную фигуру Искры Лоуренс
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 Теги: Искра Лоуренс, фигура

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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