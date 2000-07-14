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Раздел: Культура  
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Тина Кароль удивила стильным образом

Тина Кароль удивила стильным образомТина Кароль порадовала своих многочисленных подписчиков оригинальным фото, на котором позирует в стильном ярком наряде.

Look певицы состоит из контрастной принтованной футболки, «миди»-юбки с разрезом и открытых босоножек на высоком каблуке. В качестве фона для фотосессии был выбран городской пейзаж, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

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Поклонники невероятного голоса и красоты артистки щедро осыпали ее комплиментами, и буквально спустя час с момента публикации снимок набрал более 12 тысяч лайков, что лучше всяких слов свидетельствует о народной любви к исполнительнице.
Тина Кароль удивила стильным образом
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 Теги: Тина Кароль, стиль, фото

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Сегодня, 09:47 » Автор: Алена Шимко
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