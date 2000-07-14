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Раздел: Культура  
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Пэрис Хилтон публично призналась в любви

Пэрис Хилтон публично призналась в любвиПэрис Хилтон, которая в ноябре этого года готовится впервые выйти замуж, продолжает публично признаваться в любви своему жениху, актеру Крису Зилке.

В новом интервью Пэрис призналась, что с нетерпением ждет свадьбы и еще никогда не была настолько счастливой – а всё благодаря своему возлюбленному, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

37-летняя светская львица в интервью Extra рассказала: «Это бывает настолько редко – встретить такого удивительного человека, мне кажется, что мне невероятно повезло. По жизни я больше всего ценю в людях верность, честность, и к тому же Крис – мой лучший друг. Он для меня – всё, и за всю мою жизнь я еще никогда не была настолько счастливой».

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Также Пэрис призналась, что наконец-то определилась со свадебным платьем и уже заказала его – хотя пока у грядущей свадьбы нет ни конкретной даты, ни места проведения. Но в первую очередь Хилтон позаботилась о том, чтобы заказать еще 3 копии своего обручального кольца, которое стоит 2 миллиона долларов – после того, как чуть не потеряла это самое кольцо в ночном клубе.
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 Теги: Пэрис Хилтон, свадьба, любовь

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Сегодня, 11:44 » Автор: Алена Шимко
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