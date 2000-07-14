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Раздел: Культура  
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Лиля Ребрик улетела на отдых с новорожденной дочерью

Лиля Ребрик улетела на отдых с новорожденной дочерью
Телеведущая призналась, что с трудом вылетела из аэропорта.

Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала фанатам первый зарубежный отдых с новорожденной дочкой Полиной. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

"А мы на море. Мы в Болгарии. Перелет Полина перенесла отлично. Так что всем, кто боится летать с новорожденными – рекомендую. Никаких проблем, кроме того, что авиарейс трижды откладывали. И вместо 16 часов вылетели в 1:30 ночи. Но это пустяки", - сказала она.

В то же время Ребрик уточнила, что подобные ситуации с авиарейсами этим летом являются "стандартными".

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"В этом сезоне, к сожалению, это стандартная ситуация с авиарейсами. Сегодня уже наслаждаемся нашими мини каникулами. Окунаемся в отдых с головой. Нас в этот раз много: бабушка, дедушка и нас четверо. Поэтому нам весело", - подчеркнула она.
Лиля Ребрик улетела на отдых с новорожденной дочерью
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 Теги: Лиля Ребрик, отдых, дочь

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Сегодня, 13:11 » Автор: Алена Шимко
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