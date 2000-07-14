Раздел: Культура
Лиля Ребрик улетела на отдых с новорожденной дочерью
Телеведущая призналась, что с трудом вылетела из аэропорта.
Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала фанатам первый зарубежный отдых с новорожденной дочкой Полиной. Соответствующие фото она разместила на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
"А мы на море. Мы в Болгарии. Перелет Полина перенесла отлично. Так что всем, кто боится летать с новорожденными – рекомендую. Никаких проблем, кроме того, что авиарейс трижды откладывали. И вместо 16 часов вылетели в 1:30 ночи. Но это пустяки", - сказала она.
В то же время Ребрик уточнила, что подобные ситуации с авиарейсами этим летом являются "стандартными".
Читайте также: Лиля Ребрик показала, как отдыхает с дочерью
"В этом сезоне, к сожалению, это стандартная ситуация с авиарейсами. Сегодня уже наслаждаемся нашими мини каникулами. Окунаемся в отдых с головой. Нас в этот раз много: бабушка, дедушка и нас четверо. Поэтому нам весело", - подчеркнула она.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
500
0
Также советуем посмотреть
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
- Смешные фотографии из серии "Это свадьба, детка"
- "Я у мамы мастер на все руки": свежая порция забавных фото
- "Тачка для победы": в сети хохочут над фото с Путиным в Крыму
- Сутки в ООС: 24 обстрела, ранены двое бойцов ВСУ
- События на заднем плане делают эти фотки очень смешными
- Прикольные фотки людей, оказавшихся не в том месте
- Зажигаем: лучшие анекдоты на вечер пятницы
- Забавные собаки насмешили своими «человеческими» повадками
- Нелепые жизненные проблемы, с которыми сталкивался каждый
- Прикольные лайфхаки от настоящих интровертов
Оставьте свой комментарий