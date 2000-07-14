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Раздел: Культура  
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Олег Винник поделился воспоминаниями о матери

Олег Винник поделился воспоминаниями о материПопулярный украинский певец Олег Винник рассказал о своей покойной матери.

Артист признался в интервью журналу «Отдохни», что провел концерт в Тернополе, когда уже знал об утрате, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

«Я звонил ей перед ее смертью, но она не брала трубку, звонил родным… уже почти доехали до Тернополя, я уснул в автобусе, был сильно уставший, и в это время моя команда уже знала, что мама умерла, родственники им уже перезвонили. Бусик остановили, и все ждали моего решения — скажу я развернуть автобус и ехать обратно или все же дам концерт. И я выполнил волю матери. Кто бы мне что не говорил, я уверен, что это было правильное решение», — рассказал Олег Винник.

Певец отметил, что мама гордилась им при жизни и «сейчас гордится с небес».

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«Что вы чувствовали в тот момент? Словами это передать невозможно. Ужасно, если, наоборот, родители хоронят детей», — добавил артист.
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 Теги: Олег Винник, мать

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Сегодня, 14:42 » Автор: Алена Шимко
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