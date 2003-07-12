» » Певица Алеша порадовала милым селфи
Раздел: Культура  
0

Певица Алеша порадовала милым селфи

Певица Алеша порадовала милым селфиИзвестная певица Алеша сообщила подписчикам своего микроблога о предстоящем концерте в городе Трускавец.

В качестве иллюстрации к посту она разместила селфи-фото, на котором запечатлена в стильной клетчатой рубашке, с распущенными белокурыми локонами и ослепительной улыбкой на лице, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Вероятно.

Однако, именно последняя составляющая кадра вызвала у поклонников неоднозначную реакцию. Наличие у звезды брекетов откровенно смутило некоторых фолловеров и они с возмущением начали рекомендовать артистке, скрывать свои временные недостатки.

Читайте также: Настя Каменских порадовала милым селфи

Но все же большая часть фанов отметили, что брекеты очень идут Алеше, а тем более они никак не влияют на ее талант.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Алеша, селфи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:49 » Автор: Алена Шимко
     706
     0

Похожие новости по теме

Настя Каменских порадовала расслабленной пляжной фотографией Настя Каменских порадовала расслабленной пляжной фотографией

Украинская певица Настя Каменских порадовала поклонников расслабленной пляжной фотографией.

Мария Яремчук порадовала поклонников новым селфи Мария Яремчук порадовала поклонников новым селфи

Певица вновь похвасталась роскошными дредами.

Настя Каменских порадовала новым селфи Настя Каменских порадовала новым селфи

Певица сфотографировалась в лифте.

Камалия похвасталась милым селфи с мужем Камалия похвасталась милым селфи с мужем

Певица поделилась новой семейной фотографией в Инстаграме, чем порадовала армию поклонников.

Настя Каменских порадовала очередным селфи в лифте Настя Каменских порадовала очередным селфи в лифте

Коллега Потапа примерила аутфит в милитари-стиле.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх