» » Новый образ Бейонсе "искупали" в комплиментах
Раздел: Культура  
0

Новый образ Бейонсе "искупали" в комплиментах

Новый образ Бейонсе "искупали" в комплиментах
Звезда мирового масштаба, самая востребованная и популярная артистка вновь порадовала поклонников соблазнительными снимками.

На этот раз все внимание было приковано к длинным ножкам звезды, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ВЕТА.

Певица вновь опубликовала в своем мини-блоге в Инстанрам очередную порцию снимков, которые просто взорвали интернет пространство вбурных овациях.

Сама Бейонсе никаких комментариев под снимками не оставляла, но фанаты сделали это за нее. Необъятный восторг и восхищение передали поклонники в словах написав под каждым из постов тысячи положительных комментариев.

Практически каждый второй фолловер отметил идеальные, стройные ножки звезды.

Читайте также: Фанаты искупали в комплиментах новый образ Насти Каменских

На данный момент Бейонсе считается одной из самых популярных звезд современности, а на ее аккаунт в Инстаграм подписано уже более 115 миллионов подписчиков.
Новый образ Бейонсе "искупали" в комплиментах
Новый образ Бейонсе "искупали" в комплиментах
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Бейонсе, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 16:20 » Автор: Алена Шимко
     204
     0

Похожие новости по теме

Модный образ Насти Каменских искупали в комплиментах Модный образ Насти Каменских искупали в комплиментах

Певица похвасталась новым селфи, сделанным в лифте.

Миниатюрную Алёшу искупали в комплиментах Миниатюрную Алёшу искупали в комплиментах

Украинская певица порадовала поклонников свежей фотографией в соцсети.

Фанаты искупали в комплиментах новый образ Насти Каменских Фанаты искупали в комплиментах новый образ Насти Каменских

Певица поразила внешним видом в стильном наряде.

Фанаты искупали в комплиментах новый образ Надежды Мейхер Фанаты искупали в комплиментах новый образ Надежды Мейхер

Певица поразила красотой в весеннем образе.

Поклонники искупали в комплиментах новый образ Златы Огневич Поклонники искупали в комплиментах новый образ Златы Огневич

Фанаты оценили стильный образ певицы.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх