Раздел: Культура
Ольга Цибульская предстала в страстном образе
Ольга Цибульская примерила восхитительное платье страстного красног оцвета с красивым декольте и прокомментировала свой пост в социальной сети.
"Я переконана, що секрет молодості це щира #посмішка і здорова, доглянута #шкіра. Часто мої колеги-артистки, у пориві відвертості розповідали, що після 30ти у співачки один шлях - до хірурга на пластичну операцію або лякали уколами «краси». Мені 32 і можу з гордістю сказати що моє обличчя це моя заслуга, а не хірурга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Правильні процедури у косметолога, якісні засоби і щоденний домашній догляд це дієвий рецепт молодості. Для себе я обрала косметику - це абсолютно безпечна, безболісна та натуральна альтернатива ін’єкціям !
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Я рада, що в складі цих засобів немає гормонів, які викликають залежність і впливають на природний гормональний фон. Вся справа в оновленні на клітинному рівні, яке відбувається за рахунок фітостволових клітин листя Альпійської троянди, які повністю безпечні для нашого організму. Потурбуйся про себе вчасно, і підбери догляд, який підходить саме тобі. Дорослішати красиво і без зморшок можливо!"
"Я переконана, що секрет молодості це щира #посмішка і здорова, доглянута #шкіра. Часто мої колеги-артистки, у пориві відвертості розповідали, що після 30ти у співачки один шлях - до хірурга на пластичну операцію або лякали уколами «краси». Мені 32 і можу з гордістю сказати що моє обличчя це моя заслуга, а не хірурга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Правильні процедури у косметолога, якісні засоби і щоденний домашній догляд це дієвий рецепт молодості. Для себе я обрала косметику - це абсолютно безпечна, безболісна та натуральна альтернатива ін’єкціям !
Читайте также: Ольга Цибульская позировала на фоне нового авто
Я рада, що в складі цих засобів немає гормонів, які викликають залежність і впливають на природний гормональний фон. Вся справа в оновленні на клітинному рівні, яке відбувається за рахунок фітостволових клітин листя Альпійської троянди, які повністю безпечні для нашого організму. Потурбуйся про себе вчасно, і підбери догляд, який підходить саме тобі. Дорослішати красиво і без зморшок можливо!"
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