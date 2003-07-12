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Раздел: Культура  
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Назван самый красивый веган года

Назван самый красивый веган годаКамбербэтч разделил это звание с американским режиссером.

Британский знаменитый киноактер Бенедикт Камбербэтч получил звание "самого красивого вегана" в 2018 году по версии благотворительной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за этичное отношение к животным).

Об этом сообщила пресс-служба благотворительной организации PETA, ведущая активную борьбу за права животных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Камбербэтч разделил это звание с американским режиссером, продюсером и публицистом Авой Дюверней. Как отмечают представители PETA, они спасают животных не только благодаря выбору образа жизни, а тем, что поднимают этот вопрос на публике.

Дюверней написала в Twitter, что вегетарианство – это проблема социальной справедливости. Как заявила номинантка на премию Оскар в беседе с журналистами The Hollywood Reporter, "моя мама всегда говорила относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Все хотят, чтобы их уважали и относились с любовью",– объясняют свое решение представители организации.

Относительно Камбербэтча в PETA отмечают, что актер неоднократно рассказывал о своем образе жизни при продвижении фильма "Мстители: Бесконечная война".

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"Когда издание Time Out London поинтересовалось, как он пришел в нужную форму для этой роли, Бенедикт Камбербэтч ответил:"Я сижу на диете, которая основана на растительной пище", – добавили представители.

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 Теги: веган, красота

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Сегодня, 20:48 » Автор: Едгар Букмирза
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