Раздел: Культура
Назван самый красивый веган года
Камбербэтч разделил это звание с американским режиссером.
Британский знаменитый киноактер Бенедикт Камбербэтч получил звание "самого красивого вегана" в 2018 году по версии благотворительной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за этичное отношение к животным).
Об этом сообщила пресс-служба благотворительной организации PETA, ведущая активную борьбу за права животных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Камбербэтч разделил это звание с американским режиссером, продюсером и публицистом Авой Дюверней. Как отмечают представители PETA, они спасают животных не только благодаря выбору образа жизни, а тем, что поднимают этот вопрос на публике.
Дюверней написала в Twitter, что вегетарианство – это проблема социальной справедливости. Как заявила номинантка на премию Оскар в беседе с журналистами The Hollywood Reporter, "моя мама всегда говорила относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Все хотят, чтобы их уважали и относились с любовью",– объясняют свое решение представители организации.
Относительно Камбербэтча в PETA отмечают, что актер неоднократно рассказывал о своем образе жизни при продвижении фильма "Мстители: Бесконечная война".
Читайте также: Назван самый красивый суперкар 2016 года
"Когда издание Time Out London поинтересовалось, как он пришел в нужную форму для этой роли, Бенедикт Камбербэтч ответил:"Я сижу на диете, которая основана на растительной пище", – добавили представители.
Британский знаменитый киноактер Бенедикт Камбербэтч получил звание "самого красивого вегана" в 2018 году по версии благотворительной организации PETA (People for the Ethical Treatment of Animals – Люди за этичное отношение к животным).
Об этом сообщила пресс-служба благотворительной организации PETA, ведущая активную борьбу за права животных, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Камбербэтч разделил это звание с американским режиссером, продюсером и публицистом Авой Дюверней. Как отмечают представители PETA, они спасают животных не только благодаря выбору образа жизни, а тем, что поднимают этот вопрос на публике.
Дюверней написала в Twitter, что вегетарианство – это проблема социальной справедливости. Как заявила номинантка на премию Оскар в беседе с журналистами The Hollywood Reporter, "моя мама всегда говорила относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Все хотят, чтобы их уважали и относились с любовью",– объясняют свое решение представители организации.
Относительно Камбербэтча в PETA отмечают, что актер неоднократно рассказывал о своем образе жизни при продвижении фильма "Мстители: Бесконечная война".
Читайте также: Назван самый красивый суперкар 2016 года
"Когда издание Time Out London поинтересовалось, как он пришел в нужную форму для этой роли, Бенедикт Камбербэтч ответил:"Я сижу на диете, которая основана на растительной пище", – добавили представители.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
711
0
Также советуем посмотреть
- Веселые анекдоты для достойного окончания недели
- Собака оригинально повторила знаменитые образы Мадонны
- Прикольные ситуации, в которые могут попасть лишь автоледи
- Киевлян насмешила продавщица, торгующая сливами с элитного авто
- В Сети посмеялись над итогами ЧМ-2018 для простых россиян
- Улыбка до ушей: десятка анекдотов на все случаи жизни
- Пафосные гости Одесского кинофестиваля повеселили соцсети
- Виноваты англичане: Сеть насмешила очередная попытка россиян переписать историю
- Кому повезет: в Германии места на кладбище разыграют в лотерею
- Сеть повеселила реакция старушки на гифку
- В Сети показали, как должна выглядеть церемония закрытия ЧМ-2018: меткая
- «Два одиночества»: встреча Трампа и Путина в новой карикатуре
- Известный теннисист оригинально спародировал симулянта-Неймара
- Вот это «аншлаг»: в Сети высмеяли концерт российских звезд в «ДНР»
- Трамп знатно оконфузился перед королевой Великобритании
- ООС: ранения получили двое бойцов ВСУ
- Юмор по-одесски: веселые анекдоты для отличного настроения
- Смеемся вместе: "убойные" приколы из реальной жизни
- Украина получит от Airbus 55 вертолетов
- Поющий пес покорил судей знаменитого талант-шоу
- На дне Балтийского моря обнаружили "корабль инопланетян"
- "Я художник и так вижу": свежая подборка веселых фотоприколов
- "Шоб вы были мне здоровы": забавные анекдоты от настоящих одесситов
- Улыбка до ушей: смешные анекдоты для любителей тонкого юмора
- Жук, "умеющий" рисовать, покорил пользователей Сети
- «Я еду – муж молится»: порция приколов от веселых автомобилистов
- Когда что-то пошло не так: забавные приколы для настоящих оптимистов
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- Приобретение Airbus Helicopters для МВД: контракт подписан
- Очаровательный щенок-разрушитель стал новой звездой Сети
Оставьте свой комментарий