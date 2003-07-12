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Раздел: Культура  
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Легендарный турецкий певец впервые стал отцом

Легендарный турецкий певец впервые стал отцомАртист поделился первой фотографией новорожденной девочки.

Популярный 45-летний турецкий исполнитель Таркан Теветоглу и его жена Пинар Дилек стали родителями. 12 июня у пары родилась девочка Лия.

Об этом певец сообщил на своей странице в Instagram, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

В кадре изображена маленькая рука ребенка с браслетом, где указаны имя и дата рождения.

"Родилась наша дочь Лия. Она стала солнцем в нашей жизни. Я не знаю, как описать свои эмоции", – написал новоиспеченный отец Таркан.

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Отметим, что Таркан женился два года назад. Его избранницей стала поклонница Пинар Дилек, которая на 10 лет моложе певца.

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 Теги: турецкий певец, стал отцом, Таркан

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Сегодня, 22:06 » Автор: Едгар Букмирза
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