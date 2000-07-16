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Раздел: Культура  
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Катерина Бужинская снялась в нежном образе Монро

Катерина Бужинская снялась в нежном образе Монро Многодетная певица снялась в новом фотосете.

Катерина Бужинская поделилась фотографией в Инстаграме, которой сразила наповал пользователей соцсети, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на WWWomen

Белокурая артистка была облачена в белое платье во время съемки и ее образ был дополнен аксессуарами в цвет.

Яркий макияж и природная красота Кати Бужинской свела с ума поклонников, а потому они не перестают хвалить певицу.

Множеством аналогичных отзывов заполнена лента комментариев под новой фотографией Бужинской: «Очень удачное фото, Катя!», «Просто неймовірна краса», «Безумно красиво!», «Нереальное фото)) красотка)».

Катерина Бужинская снялась в нежном образе Монро
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 Теги: Катерина Бужинская, Мэрелин Монро

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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