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Раздел: Культура  
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В Британии начались съемки фильма по мотивам известного сериала

В Британии начались съемки фильма по мотивам известного сериала Фильм станет продолжением популярного сериала.

Студии Focus Features и Carnival Films объявили о съемках фильма — продолжения сериала "Аббатство Даунтон", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

Съемки картины должны начаться этим летом. В них будут участвовать многие из актеров, снимавшиеся и в сериале — в частности, Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль.

Писатель Джулиан Феллоус уже создал сценарий нового "Аббатства Даунтон" и станет продюсером ленты. Детали сюжета пока неизвестны.

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Сериал "Аббатство Даунтон" рассказывал о жизни состоятельной семьи Кроули и их слуг в течение шести сезонов. Костюмная драма, разворачивающаяся в пост-эдвардианскую эпоху, заработала три "Золотых глобуса", пятнадцать праймтаймовых "Эмми" и спецприз BAFTA.
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 Теги: фильм, сериал, продолжение

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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