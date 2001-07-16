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Раздел: Культура  
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Светлана Лобода призналась, каким именем назвала свою дочь

Светлана Лобода призналась, каким именем назвала свою дочь Девочка получила очень необычное имя.

Известная певица Светлана Лобода сообщила, как она назвала свою новорожденную дочь. Об этом певица рассказала в интервью для журнала HELLO, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

Светлана Лобода сообщила, что новорожденная дочь получила имя Тильда.

Напомним, 35-летняя певица стала мамой во второй раз в мае 2018 года. Свою вторую дочку она родила в престижной клинике в Лос-Анжелесе. Об отце своей второй дочери Светлана Лобода не распространяется, но ходят слухи, что это 57-летний Тилль Линдеманн, лидер немецкой группы Rammstein.

Светлана Лобода познакомилась с Тиллем Линденманном в 2017 году на фестивале "Жара" в Баку. Линденманн практически сразу же был окружен прессой и перезнакомился со всей российской эстрадой, в том числе и с Лободой.

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Старшей дочери певицы, Евангелине, уже семь лет. Ее отец – танцор Андрей Царь, с которым Светлана Лобода жила несколько лет в гражданском браке и рассталась вскоре после рождения девочки. Известно, что с Андреем Царем у Светланы сложились прекрасные дружеские отношения.
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 Теги: Светлана Лобода, дочь, имя

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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