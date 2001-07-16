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Раздел: Культура  
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Анна Седокова занялась пошивом купальников

Анна Седокова занялась пошивом купальников "Большое путешествие начинается с трусов", - написала певица.

Анна Седокова не привыкла сидеть на месте. В течение почти года певица вела напряженную борьбу за младшую дочь, шестилетнюю Монику, с бывшим мужем Максимом Чернявским, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.

Недавно стороны подписали мирное соглашение: им удалось договориться об опеке над дочерью.

Звезда с новыми силами погрузилась в работу. Теперь Анна в Instagram сообщила поклонникам, что создала собственную линию купальников. Певица опубликовала откровенное фото в нижнем белье, которое подписала так:

«Вот вы скажете, что пост о трусы. И будете правы! На часах 22.05, я еще в офисе и меня уже часов 6 ждет подруга и я три раза перенесла стол в любимом ресторане, где в пятницу сделать резерв невозможно, потому что я создавала трусы. Объясняю. На самом деле, я готовлю новые концертные костюмы и так уж получилось, что параллельно создала линию купальников. Далее, я уже построила в голове стратегию и даже открыла несколько магазинов. Вывод прост - иногда большое путешествие начинается с трусов».

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Правда, никаких подробностей о новой коллекции Анна пока не раскрыла.

Анна Седокова занялась пошивом купальников
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 Теги: Анна Седокова, белье

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Сегодня, 06:22 » Автор: Евгений Шевченко
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