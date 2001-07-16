Раздел: Культура
Анна Седокова занялась пошивом купальников
"Большое путешествие начинается с трусов", - написала певица.
Анна Седокова не привыкла сидеть на месте. В течение почти года певица вела напряженную борьбу за младшую дочь, шестилетнюю Монику, с бывшим мужем Максимом Чернявским, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Недавно стороны подписали мирное соглашение: им удалось договориться об опеке над дочерью.
Звезда с новыми силами погрузилась в работу. Теперь Анна в Instagram сообщила поклонникам, что создала собственную линию купальников. Певица опубликовала откровенное фото в нижнем белье, которое подписала так:
«Вот вы скажете, что пост о трусы. И будете правы! На часах 22.05, я еще в офисе и меня уже часов 6 ждет подруга и я три раза перенесла стол в любимом ресторане, где в пятницу сделать резерв невозможно, потому что я создавала трусы. Объясняю. На самом деле, я готовлю новые концертные костюмы и так уж получилось, что параллельно создала линию купальников. Далее, я уже построила в голове стратегию и даже открыла несколько магазинов. Вывод прост - иногда большое путешествие начинается с трусов».
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Правда, никаких подробностей о новой коллекции Анна пока не раскрыла.
Анна Седокова не привыкла сидеть на месте. В течение почти года певица вела напряженную борьбу за младшую дочь, шестилетнюю Монику, с бывшим мужем Максимом Чернявским, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Глянец.
Недавно стороны подписали мирное соглашение: им удалось договориться об опеке над дочерью.
Звезда с новыми силами погрузилась в работу. Теперь Анна в Instagram сообщила поклонникам, что создала собственную линию купальников. Певица опубликовала откровенное фото в нижнем белье, которое подписала так:
«Вот вы скажете, что пост о трусы. И будете правы! На часах 22.05, я еще в офисе и меня уже часов 6 ждет подруга и я три раза перенесла стол в любимом ресторане, где в пятницу сделать резерв невозможно, потому что я создавала трусы. Объясняю. На самом деле, я готовлю новые концертные костюмы и так уж получилось, что параллельно создала линию купальников. Далее, я уже построила в голове стратегию и даже открыла несколько магазинов. Вывод прост - иногда большое путешествие начинается с трусов».
Читайте также: Светлана Лобода призналась, каким именем назвала свою дочь
Правда, никаких подробностей о новой коллекции Анна пока не раскрыла.
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