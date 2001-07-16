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Раздел: Культура  
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Кайли Миноуг удивила поклонников, выбрав нелепое платье

Кайли Миноуг удивила поклонников, выбрав нелепое платье 50-летняя певица появилась на публике в странном наряде.

Популярная во всем мире певица Кайли Миноуг на днях разочаровала поклонников своим модным провалом. На этот раз постаревшая знаменитость надела платье-комбинацию, которую многие посчитали нелепой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ShowDream.

50-летняя Кайли Миноуг решила повторить подвиг Ким Кардашьян и также появиться на публике в экстравагантном наряде. Для этого поп-исполнительница надела молодежное платье-комбинацию, которое и раскритиковали поклонники. Многим фанатом показалось, что платье было неоднократно штопано, что не придало ему элегантного вида.

Пользователи Сети стали упрекать знаменитость в том, что практически каждый выход Кайли на публику знаменуется провалом, поскольку певица все время неудачно подбирает наряды.

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Напомним, что недавно СМИ сообщили о новой влюбленности Миноуг и её возможной свадьбе.

Кайли Миноуг удивила поклонников, выбрав нелепое платье
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 Теги: Кайли Миноуг, платье

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Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
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