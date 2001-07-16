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Раздел: Культура  
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В Британии найден потерянный сценарий культового режиссера

В Британии найден потерянный сценарий культового режиссера Сценарий Стэнли Кубрика был утерян около 60 лет.

Текст сценария обнаружил Нэтан Абрамс, профессор кинематографии Бангорского университета в Уэльсе, ведущий эксперт по творчеству Стэнли Кубрика, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Сценарий написан в 1956 году по новелле Стефана Цвейга «Жгучая тайна». Найденный сценарий завершен настолько, что может быть использован кинематографистами для дальнейшей работы.

Нэтан Абрамс, обнаруживший сценарий, рассказал, что всего найдено более 100 машинописных страниц текста, он принадлежал сыну одного из бывших сотрудников Кубрика.

«Поклонники Кубрика знают, что он хотел снять этот фильм, но никто никогда не думал, что сценарий завершен. Теперь у нас есть копия, и это доказывает, что он сделал полный сценарий» — пояснил Абрамс.

Кубрик пересказывает историю Цвейга о супружеской измене, перенеся место действия в США. По сюжету, герой пытается подружится с 10-летним мальчиком, используя его, чтобы затем соблазнить его мать.

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На тексте есть печать кинокомпании MGM, сделанная в октябре 1956 года, когда Кубрик был еще не известен широкой публике.
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 Теги: Стэнли Кубрик, сценарий

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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