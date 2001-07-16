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Раздел: Культура  
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Леди Гагу раскритиковали за вульгарный образ

Леди Гагу раскритиковали за вульгарный образ
Папарацци давно не выкладывали фотографии Леди Гага.

А ведь именно она выходила на улицу в пакете и бикини, когда еще прогулки без белья по улице не были так повседневны, как сейчас, пишет Хроника.инфо со ссылкой на wwwomen.com.ua.

Поэтому удивлять народ становится сложнее, но Леди Гага старается.

Пару дней назад певица вышла к толпе фанатов и фотографов в красном ажурном платье, под которым было лишь черное боди.

На ногах у Гага помимо колгот в чёрную сетку были массивные ботинки из черного латекса на высоченной шпильке.

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Удобство и комфорт — явно не было девизом Леди Гага в этот день. Главное эпатаж и внимание публики.
Леди Гагу раскритиковали за вульгарный образ
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 Теги: Леди Гага, критика, наряд

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Сегодня, 10:13 » Автор: Алена Шимко
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